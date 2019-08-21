Повышение качества и доступности медпомощи - как предлагается изменить закон о здравоохранении

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон "О здравоохранении" вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА

Проектом закона предусматривается обновление понятийного аппарата. Например, вводится определение терминов "близкие родственники", "изделия медицинского назначения", "медицинская техника".

Планируется также урегулировать вопросы проведения клинико-экономической (фармаэкологической) экспертизы. Проект документа вводит и новый вид медицинской экспертизы - качества медицинской помощи. Кроме того, вносятся изменения, уточняющие право постоянно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное медицинское обслуживание.Предусматривается также включение в государственную систему здравоохранения университетских клиник.

Проектом закона вводится процедура аккредитации государственных организаций здравоохранения. В отдельной главе будут урегулированы вопросы информационного обеспечения в области здравоохранения.

"Положения закона направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи, защиту прав пациентов, в том числе защиту персональных данных и информации о состоянии здоровья, создание системы управления качеством медпомощи", - отмечается в обосновании к проекту закона.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 30 августа.-0-