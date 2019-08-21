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«Даже не думал, что столько будет». Президент рассказал, что выращивает у себя на участке
21.08.2019 22:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В подсобном хозяйстве у президента 47,2 гектара земли. Кроме традиционных картошки и свеклы, в этом году там впервые посеяли и пшеницу. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время посещения в Ивьевском районе частного предприятия «ЛидаТехмаш».
Предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Александр Лукашенко осмотрел выставленные образцы и заявил, что готов предоставить для их испытания собственный участок.
«Если вы захотите испытать на пяти-восьми гектарах вот это все, я вам почву у себя предоставлю», — сказал президент и добавил, что всего у него 47,2 га земли.
«Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее», — перечислил президент. По его словам, в этом году он впервые посеял и пшеницу.
«Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера — я даже не думал, что столько будет», — рассказал Лукашенко.
На приусадебном участке, напомним, президент традиционно
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«Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее», - перечислил президент. По его словам, в этом году он впервые посеял и...
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