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«Даже не думал, что столько будет». Президент рассказал, что выращивает у себя на участке

21.08.2019 22:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В подсобном хозяйстве у президента 47,2 гектара земли. Кроме традиционных картошки и свеклы, в этом году там впервые посеяли и пшеницу. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время посещения в Ивьевском районе частного предприятия «ЛидаТехмаш». Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Александр Лукашенко осмотрел выставленные образцы и заявил, что готов предоставить для их испытания собственный участок.

«Если вы захотите испытать на пяти-восьми гектарах вот это все, я вам почву у себя предоставлю», — сказал президент и добавил, что всего у него 47,2 га земли.

«Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее», — перечислил президент. По его словам, в этом году он впервые посеял и пшеницу.

«Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера — я даже не думал, что столько будет», — рассказал Лукашенко.

На приусадебном участке, напомним, президент традиционно выращивает несколько сортов картофеля, бахчевые культуры. Урожай отправляют в детские дома, дома престарелых, дома ветеранов. Пробовали президентский картофель и лидеры иностранных государств. Так, например, четыре мешка картофеля разных сортов Александр Лукашенко привез в подарок президенту России Владимиру Путину в декабре прошлого года.

 
 
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«Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее», - перечислил президент. По его словам, в этом году он впервые посеял и...
 
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