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Детям снова разрешили купаться на двух пляжах Бреста

22.08.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ограничения по купанию детей сняты на двух пляжах в Бресте, сообщает зональный центр гигиены и эпидемиологии.


Купаться детям разрешили на пляжах «Центральный» на правом берегу реки Мухавец и «Красный двор». Там пробы воды из водоемов уже соответствуют по микробиологическим показателям всем санитарным нормам и правилам.

А вот на пляжах «Центральный» на левом берегу реки Мухавец, «Восток», а также зоны отдыха на Гребном канале ограничения для детей не сняты.

 
Теги: Брест
 
 
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А на трех пляжах ограничения еще действуют.
 
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