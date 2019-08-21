Детям снова разрешили купаться на двух пляжах Бреста

Источник материала: Tut.by

Ограничения по купанию детей сняты на двух пляжах в Бресте, сообщает зональный центр гигиены и эпидемиологии.





Купаться детям разрешили на пляжах «Центральный» на правом берегу реки Мухавец и «Красный двор». Там пробы воды из водоемов уже соответствуют по микробиологическим показателям всем санитарным нормам и правилам.

А вот на пляжах «Центральный» на левом берегу реки Мухавец, «Восток», а также зоны отдыха на Гребном канале ограничения для детей не сняты.