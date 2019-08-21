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Детям снова разрешили купаться на двух пляжах Бреста
22.08.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ограничения по купанию детей сняты на двух пляжах в Бресте,
Купаться детям разрешили на пляжах «Центральный» на правом берегу реки Мухавец и «Красный двор». Там пробы воды из водоемов уже соответствуют по микробиологическим показателям всем санитарным нормам и правилам.
А вот на пляжах «Центральный» на левом берегу реки Мухавец, «Восток», а также зоны отдыха на Гребном канале ограничения для детей не сняты.
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А на трех пляжах ограничения еще действуют.
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