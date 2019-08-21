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В Миорском районе спасатели вытащили из четырехметрового колодца 84-летнюю пенсионерку
22.08.2019 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
84-летняя женщина пошла за водой к колодцу, поскользнулась и упала. Из колодца ее достали спасатели, сообщает
21 августа в 20.14 в службу спасения поступило сообщение о том, что в деревне Галенчино Миорского района человек упал в колодец.
Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что в колодце, на глубине около 4 метров, по пояс в воде находится женщина.
При помощи штурмовой лестницы, спасательной веревки и пояса спасателя женщину достали из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» пенсионерку госпитализировали.
Как стало известно позже, 84-летняя женщина хотела набрать воды из колодца, наклонившись, поскользнулась и упала в колодец.
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84-летняя женщина хотела набрать воды из колодца, наклонившись, поскользнулась и упала в колодец.
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