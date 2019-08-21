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В Миорском районе спасатели вытащили из четырехметрового колодца 84-летнюю пенсионерку

22.08.2019 08:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

84-летняя женщина пошла за водой к колодцу, поскользнулась и упала. Из колодца ее достали спасатели, сообщает МЧС.

21 августа в 20.14 в службу спасения поступило сообщение о том, что в деревне Галенчино Миорского района человек упал в колодец.

Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что в колодце, на глубине около 4 метров, по пояс в воде находится женщина.

При помощи штурмовой лестницы, спасательной веревки и пояса спасателя женщину достали из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» пенсионерку госпитализировали.

Как стало известно позже, 84-летняя женщина хотела набрать воды из колодца, наклонившись, поскользнулась и упала в колодец.

 
 
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84-летняя женщина хотела набрать воды из колодца, наклонившись, поскользнулась и упала в колодец.
 
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