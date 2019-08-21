Как сейчас выглядит площадь Победы в Минске, которую закрыли на реконструкцию

Источник материала: Tut.by

В Минске реконструируют площадь Победы. Монумент уже «одели» в строительные леса. Вот как это место в центре города выглядит сейчас.

Как уже сообщалось , капремонт площади завершится к 9 мая 2020 года. К этому времени реконструируют сам обелиск, а ритуальную площадку в подземном переходе оградят, поставят стеклянные двери, внутри пространства установят скамейки, на стенах появятся панно о войне.





Реконструкция будет недешевой. Только гранитных плит планируют закупить на 1,4 миллиона рублей. Кроме того, на площади оборудуют электроподогрев — в «Горремавтодоре» рассчитывают, что это продлит срок службы гранитного покрытия.

Без обелиска Победы в центре сложно представить себе современный Минск. Построили этот памятник только в 1954 году, недавно ему исполнилось 65. Здесь можно посмотреть, как строился монумент .



























