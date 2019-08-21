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Как сейчас выглядит площадь Победы в Минске, которую закрыли на реконструкцию
22.08.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске реконструируют площадь Победы. Монумент уже «одели» в строительные леса. Вот как это место в центре города выглядит сейчас.
Как уже
Реконструкция будет недешевой. Только гранитных плит
Без обелиска Победы в центре сложно представить себе современный Минск. Построили этот памятник только в 1954 году, недавно ему исполнилось 65. Здесь можно посмотреть, как
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Монумент уже «одели» в строительные леса.
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