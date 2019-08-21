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Как сейчас выглядит площадь Победы в Минске, которую закрыли на реконструкцию

22.08.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске реконструируют площадь Победы. Монумент уже «одели» в строительные леса. Вот как это место в центре города выглядит сейчас.

Как уже сообщалось, капремонт площади завершится к 9 мая 2020 года. К этому времени реконструируют сам обелиск, а ритуальную площадку в подземном переходе оградят, поставят стеклянные двери, внутри пространства установят скамейки, на стенах появятся панно о войне.


Реконструкция будет недешевой. Только гранитных плит планируют закупить на 1,4 миллиона рублей. Кроме того, на площади оборудуют электроподогрев — в «Горремавтодоре» рассчитывают, что это продлит срок службы гранитного покрытия.

Без обелиска Победы в центре сложно представить себе современный Минск. Построили этот памятник только в 1954 году, недавно ему исполнилось 65. Здесь можно посмотреть, как строился монумент.








 
Теги: Минск
 
 
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