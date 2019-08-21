Вопросы можно будет задать по телефону 73-20-74.
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«Прямая телефонная линия»
22.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Вопросы можно будет задать по телефону 73-20-74.
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2 сентября с 12.00 до 13.00 состоится «прямая телефонная линия» с начальником 2336 базы хранения вещевого имущества подполковником Дмитрием Викторовичем МАТУСОМ.
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