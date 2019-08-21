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«Прямая телефонная линия» по СУББОТАМ

22.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Прямые телефонные линии» проводятся по субботам с 9.00 до 12.00 (за исключением праздничных дней). В Борисовском районном исполнительном комитете звонки принимаются по телефону 76-12-00.

 
 
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24августа «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Анатольевич КИРЮТА.
 
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