«Прямые телефонные линии» проводятся по субботам с 9.00 до 12.00 (за исключением праздничных дней). В Борисовском районном исполнительном комитете звонки принимаются по телефону 76-12-00.
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«Прямая телефонная линия» по СУББОТАМ
22.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
«Прямые телефонные линии» проводятся по субботам с 9.00 до 12.00 (за исключением праздничных дней). В Борисовском районном исполнительном комитете звонки принимаются по телефону 76-12-00.
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24августа «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Анатольевич КИРЮТА.
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