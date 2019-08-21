Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

Источник материала: Вороновская газета





Указом Президента Беларуси две многодетные мамы удостоены высшей государственной награды — жительница Радуни Станислава Матвеевна Базылевич и Эляна Витовна Марцевич из д. Солтанишки. С приятной миссией вручения орденов Радунский и Гирковский сельсоветы посетили председатель Вороновского райисполкома Николай Розум и председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская.



















Богатство Станиславы Матвеевны — пятеро детей: Галина, Тереса, Феликс, Виктор, Станислав. Самому старшему сыну — 63 года, самому младшему — 46. У многодетной мамы уже девять внуков и шесть правнуков. На вручении награды присутствовала даже самая младшенькая — шестимесячная Виктория.























Трое сыновей и две дочки и у Эляны Витовны. Самый младший сын Аркадий в этом году поступил в Вороновский колледж — будет аграрием, как родители. Остальные дети работают в различных сферах, обосновались с семьями на Вороновщине, в Лиде, Гродно.



















У награжденных женщин немного схожи профессиональные биографии. Обе и в сельском хозяйстве, и в школьных столовых работали. Теперь на заслуженном отдыхе.

















Вручая землячкам ордена, цветы и подарки, представители власти подчеркивали значимость и роль матери в жизни детей, развитии общества. Желали обладательницам высоких государственных наград жизненного оптимизма, душевных сил и крепкого здоровья.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.