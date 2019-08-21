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Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

22.08.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

Указом Президента Беларуси две многодетные мамы удостоены высшей государственной награды — жительница Радуни Станислава Матвеевна Базылевич и Эляна Витовна Марцевич из д. Солтанишки. С приятной миссией вручения орденов Радунский и Гирковский сельсоветы посетили председатель Вороновского райисполкома Николай Розум и председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская.


Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

Богатство Станиславы Матвеевны — пятеро детей: Галина, Тереса, Феликс, Виктор, Станислав. Самому старшему сыну — 63 года, самому младшему —  46. У многодетной мамы уже девять внуков и шесть правнуков. На вручении награды присутствовала даже самая младшенькая — шестимесячная Виктория.


Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

Трое сыновей и две дочки и у Эляны Витовны. Самый младший сын Аркадий в этом году поступил в Вороновский колледж — будет аграрием, как родители. Остальные дети работают в различных сферах, обосновались с семьями на Вороновщине, в Лиде, Гродно.


Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

У награжденных женщин немного схожи профессиональные биографии. Обе и в сельском хозяйстве, и в школьных столовых работали. Теперь на заслуженном отдыхе.  


Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района
Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района


Председатель Вороновского райисполкома вручил ордена Матери двум жительницам района

Вручая землячкам ордена, цветы и подарки, представители власти подчеркивали значимость и роль матери в жизни детей, развитии общества. Желали обладательницам высоких государственных наград жизненного оптимизма, душевных сил и крепкого здоровья.  

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
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Указом Президента Беларуси две многодетные мамы удостоены высшей государственной награды — жительница Радуни Станислава Матвеевна Базылевич и Эляна Витовна...
 
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