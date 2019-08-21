В минской подземке вернули подсветку мемориального знака «Курловский расстрел»

Источник материала: Tut.by

Минский метрополитен стал обращать внимание на детали подсветки, задуманной архитекторами при оформлении станций. Недавно включили лампы внутри композиции «Светоч» на «Площади Ленина». Теперь зажгли освещение и у мемориального знака в вестибюле метро.



Под знаком «1905» из брусчатки выложена тень рабочего. Фото: TUT.BY

В конце июня TUT.BY подробно рассказывал про интерьеры самых старых станций минского метро. Замечание по поводу неработающего освещения некоторых композиций на «Площади Ленина» сделал архитектор станции Юрий Градов.

Например, много лет не горела подсветка у мемориала в вестибюле станции метро на выходе к железнодорожному вокзалу.

— Курловский расстрел на Привокзальной площади — известное событие в истории нашего города. Мы не могли его обойти и отобразили эту тему в вестибюле — штыки, текст, тень от рабочих, которых расстреливали, падает на брусчатку, — объяснял Юрий Градов. — Там раньше горела красная лампочка. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы ее заменить и вернуть композиции прежний вид? Она же просто станет заметнее и поможет людям не путаться, в какую сторону нужно выходить.

Похоже, в минском метро обратили внимание и на это замечание архитектора: мемориальный знак в столичной подземке вновь подсветили. Теперь памятник стал заметней. Его авторы — скульптор Анатолий Аникейчик, архитекторы Юрий Градов и Леонид Левин.

Курловский расстрел — расстрел царскими войсками и полицией митинга в Минске 18 (31) октября 1905 года. Тогда, по разным сведениям, были убиты от 50 до 80 человек, около 300 были ранены.