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В минской подземке вернули подсветку мемориального знака «Курловский расстрел»
22.08.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский метрополитен стал обращать внимание на детали подсветки, задуманной архитекторами при оформлении станций. Недавно
В конце июня TUT.BY подробно
Например, много лет
— Курловский расстрел на Привокзальной площади — известное событие в истории нашего города. Мы не могли его обойти и отобразили эту тему в вестибюле — штыки, текст, тень от рабочих, которых расстреливали, падает на брусчатку, — объяснял Юрий Градов. — Там раньше горела красная лампочка. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы ее заменить и вернуть композиции прежний вид? Она же просто станет заметнее и поможет людям не путаться, в какую сторону нужно выходить.
Похоже, в минском метро обратили внимание и на это замечание архитектора: мемориальный знак в столичной подземке вновь подсветили. Теперь памятник стал заметней. Его авторы — скульптор Анатолий Аникейчик, архитекторы Юрий Градов и Леонид Левин.
Курловский расстрел — расстрел царскими войсками и полицией митинга в Минске 18 (31) октября 1905 года. Тогда, по разным сведениям, были убиты от 50 до 80 человек, около 300 были ранены.
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Замечание по поводу неработающего освещения некоторых композиций на «Площади Ленина» сделал архитектор станции Юрий Градов
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