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«Умерла мама, а через четыре месяца - папа». Истории тех, кто потерял близких из-за рака
22.08.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онкология — тяжелый диагноз, который, к сожалению, знаком многим. Наверняка в вашем окружении есть те, у кого рак забрал близких людей. Мы поговорили с теми, кто потерял родных из-за онкологии. Узнали, как можно это принять и справиться с потерей и что помогло пережить горе.
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Пригласили в студию людей, чьи родные умерли от рака. Узнали о том, как это произошло и что помогало держаться и жить дальше.
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