«Умерла мама, а через четыре месяца - папа». Истории тех, кто потерял близких из-за рака

Источник материала: Tut.by

Онкология — тяжелый диагноз, который, к сожалению, знаком многим. Наверняка в вашем окружении есть те, у кого рак забрал близких людей. Мы поговорили с теми, кто потерял родных из-за онкологии. Узнали, как можно это принять и справиться с потерей и что помогло пережить горе.