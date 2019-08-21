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В Минске подростки похищали сим-карты и брали на них микрокредиты

22.08.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала подростков, которые с помощью мобильных телефонов похищали деньги. Как признались молодые люди, они думали, что уследить за перемещением денег невозможно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

17-летний минчанин и его 16-летняя подруга после школы решили немного подзаработать.

«Молодые люди подходили к прохожим и просили якобы позвонить. Создавая иллюзию разговора, молодой человек незаметно доставал сим-карту, а сотовый возвращал владельцу. После этого в дело вступала его 16-летняя подруга. Она создавала микрокредиты на сим-карте, а полученные деньги переводила другому товарищу с условием, что он в последующем ей их отдаст», — рассказали в милиции.

По такой схеме подростки работали около месяца. От их действий пострадали не менее 4 человек. Причиненный ущерб составил 400 рублей.

 
 
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От их действий пострадали не менее 4 человек. Причиненный ущерб составил 400 рублей.
 
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