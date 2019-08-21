МВД: сообщения о ложном минировании в Беларуси поступают из-за рубежа

Источник материала: Tut.by

Сообщения о ложном минировании в последние годы были анонимными, никаких взрывных устройств не было обнаружено, пишет Sputnik .



Фото: TUT.BY

Сообщения о ложном минировании объектов в Беларуси поступают из-за рубежа, как правило, из стран Западной Европы, сообщил замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД республики Кирилл Вяткин.

«Если говорить о географии этих сообщений, то это сопредельные государства, а также страны Западной Европы», — сказал Вяткин.

Замначальника главка уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид в свою очередь отметил, что все сообщения о ложном минировании за последние годы были анонимными, и не было обнаружено никаких взрывных устройств.

По словам начальника управления процессуального контроля УСК по Минску Андрея Кожевникова, по всем фактам ложного минирования были возбуждены уголовные дела.

Расследование идет

Говоря о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам минирования объектов в Минске 19 августа 2019 года, представитель УСК по Минску отметил, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным преступлениям. По его словам, и эти уголовные дела будут раскрыты. Кожевников подчеркнул, что дела данной категории не являются повышенной сложности. При этом он добавил, что при расследовании таких дел важно взаимодействие с компетентными органами зарубежных стран, чтобы быстрее усыновить причастных к сообщениям о ложной опасности.

Статистика

За последнее время в Беларуси было возбуждено 16 уголовных дел, связанных с ложными сообщениями о минировании объектов, сказал представитель УСК по Минску. По его словам, по шести уголовным делам установлены причастные лица, трое уже осуждены.

На то были личные причины

Как отметил Кожевников, в большинстве случаев причиной сообщений о ложной опасности являются «личные мотивы». В данной связи он привел пример о том, как было заминировано небольшое административное здание в одном из городов Беларуси.

«Это личные побуждения, либо обида на сотрудника, либо на организацию. Как правило, такие сообщения совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Кожевников.

По его словам, «лжеминеров» в рамках следствия направляют на прохождение психолого-психиатрической экспертизы. Отвечая на вопросы журналистов, представитель УСК рассказал, что о готовящемся взрыве в здании, где расположен офис TUT.BY, сообщил человек, признанный невменяемым .

Атака «минеров»

Напомним, «минировать» здания в Минске начали с самого утра 19 августа. В течение дня сообщения об опасности поступали в торговые центры («Галерея Минск», «Галилео», «Дана Молл», «Столица», «Скала» и «Корона-Сити»), в офис «Онлайнера» в бизнес-центре «Рубин Плаза», в гостиницы «Юбилейная», «Виктория Олимп», «Гарни», Беларусь", а также на железнодорожный вокзал и в Национальный аэропорт. Все сообщения об опасности оказались ложными.

Вспомним несколько минских историй этого года. В феврале «минировали» кассы «Белавиа». В конце марта по этой же причине эвакуировали посетителей железнодорожного вокзала, торговых центров «Галилео» и «Замок». В начале апреля «минировали» торговый центр «Галерея Минск», в мае — Национальный банк . Взрывных устройств на месте не обнаруживают, авторов сообщений разыскивают, по фактам заводят дела о ложных сообщениях об опасности. Такая эпидемия распространена не только в Минске, но и в Беларуси: только с начала этого года Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. Установили 14 лиц, которые причастны к таким сообщениям, по шести уголовным делам уже есть обвинительный приговор .