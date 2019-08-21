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МВД: сообщения о ложном минировании в Беларуси поступают из-за рубежа
22.08.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сообщения о ложном минировании в последние годы были анонимными, никаких взрывных устройств не было обнаружено, пишет
Сообщения о ложном минировании объектов в Беларуси поступают из-за рубежа, как правило, из стран Западной Европы, сообщил замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД республики Кирилл Вяткин.
«Если говорить о географии этих сообщений, то это сопредельные государства, а также страны Западной Европы», — сказал Вяткин.
Замначальника главка уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид в свою очередь отметил, что все сообщения о ложном минировании за последние годы были анонимными, и не было обнаружено никаких взрывных устройств.
По словам начальника управления процессуального контроля УСК по Минску Андрея Кожевникова, по всем фактам ложного минирования были возбуждены уголовные дела.
Расследование идет
Говоря о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам минирования объектов в Минске 19 августа 2019 года, представитель УСК по Минску отметил, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным преступлениям. По его словам, и эти уголовные дела будут раскрыты. Кожевников подчеркнул, что дела данной категории не являются повышенной сложности. При этом он добавил, что при расследовании таких дел важно взаимодействие с компетентными органами зарубежных стран, чтобы быстрее усыновить причастных к сообщениям о ложной опасности.
Статистика
За последнее время в Беларуси было возбуждено 16 уголовных дел, связанных с ложными сообщениями о минировании объектов, сказал представитель УСК по Минску. По его словам, по шести уголовным делам установлены причастные лица, трое уже осуждены.
На то были личные причины
Как отметил Кожевников, в большинстве случаев причиной сообщений о ложной опасности являются «личные мотивы». В данной связи он привел пример о том, как было заминировано небольшое административное здание в одном из городов Беларуси.
«Это личные побуждения, либо обида на сотрудника, либо на организацию. Как правило, такие сообщения совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Кожевников.
По его словам, «лжеминеров» в рамках следствия направляют на прохождение психолого-психиатрической экспертизы. Отвечая на вопросы журналистов, представитель УСК рассказал, что о готовящемся взрыве в здании, где расположен офис TUT.BY, сообщил человек,
Атака «минеров»
Напомним, «минировать» здания в Минске начали с самого утра 19 августа. В течение дня сообщения об опасности поступали
Вспомним несколько минских историй этого года. В феврале
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«Если говорить о географии этих сообщений, то это сопредельные государства, а также страны Западной Европы».
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