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ОГАИ Дубровенского РОВД подвел итоги декады «Гостехосмотр»

22.08.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

ОГАИ Дубровенского РОВД подвел итоги декады «Гостехосмотр»

С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ проверили автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении.
На протяжении десяти дней сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД проводили рейдовые мероприятия по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении на территории Дубровенского района.


ОГАИ Дубровенского РОВД подвел итоги декады «Гостехосмотр»

Совместно с УП «Белтехосмотр» было проведено два рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 148 нарушений правил дорожного движения управления транспортными средствами без технического осмотра.
—К административной ответственности привлечено два должностных лица организаций Дубровенского района за допуск техники к участию в дорожном движении, не имея допуска к участию в дорожном движении, либо не прошедших гостехосмотр, — сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД капитан милиции Евгений Малахевич.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф в размере от одной до трех базовых величин (за повторное нарушение — штраф от двух до пяти базовых величин).


ОГАИ Дубровенского РОВД подвел итоги декады «Гостехосмотр»

Технический осмотр — это подтверждение готовности автомобиля к безопасному использованию. А это, в свою очередь, безопасность как самого хозяина транспортного средства, так и окружающих.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ проверили автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. На протяжении десяти
 
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