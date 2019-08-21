ОГАИ Дубровенского РОВД подвел итоги декады «Гостехосмотр»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ проверили автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении.

На протяжении десяти дней сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД проводили рейдовые мероприятия по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении на территории Дубровенского района.







Совместно с УП «Белтехосмотр» было проведено два рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 148 нарушений правил дорожного движения управления транспортными средствами без технического осмотра.

—К административной ответственности привлечено два должностных лица организаций Дубровенского района за допуск техники к участию в дорожном движении, не имея допуска к участию в дорожном движении, либо не прошедших гостехосмотр, — сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД капитан милиции Евгений Малахевич.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф в размере от одной до трех базовых величин (за повторное нарушение — штраф от двух до пяти базовых величин).







Технический осмотр — это подтверждение готовности автомобиля к безопасному использованию. А это, в свою очередь, безопасность как самого хозяина транспортного средства, так и окружающих.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.