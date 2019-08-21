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Акция «В центре внимания — дети» прошла в супермаркете «Буслик»

22.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Акция «В центре внимания — дети» прошла в супермаркете «Буслик»
С 19 по 21 августа 2019 года в супермаркете для детей «Буслик» работники Пинского горрайотдела по ЧС провели республиканскую акцию «В центре внимания – дети!».

Цель такого мероприятия – привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров, вследствие оставления их без присмотра, а также донести родителям необходимость постоянного информирования детей о правилах верного алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе и пожарной безопасности.

Ведь совсем немного времени осталось до заветного школьного звонка. Родители, отправляя детей в школу, переживают о создании полноценных условий учебного процесса, в том числе и за обеспечение безопасного времяпровождения, как в стенах школы, так и за её пределами. Поэтому взрослым ещё раз напомнили о информационной кампании «Проведи время с пользой!», дали нужные советы и рекомендации получения необходимой информации на официальном сайте МЧС 112.by и вручили полезную и красочную наглядно – изобразительную продукцию.

Кто как не родители вовремя расскажут, объяснят нужные и важные правила безопасного поведения. В данном вопросе, профилактики детского травматизма, особое место отводится методическим рекомендациям.

Акция «В центре внимания — дети» прошла в супермаркете «Буслик»

На интерактивных площадках посетители супермаркета смогли увидеть в работе мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», пройти тестирование со своим ребёнком и изучить «пять шагов спасения», узнать алгоритм вызова спасателей, научиться пользоваться огнетушителем. А самым интересным и сложным (а на первый взгляд самым простым) стало для людей найти на плане эвакуации, где они находятся. Для самых юных посетителей спасатели отвели зону для рисования, сбора пазлов и опасностей в квартире. Родители тем временем покупали школьные принадлежности, а надзор за своими малышами доверили спасателям. Итогом акции стали искренние слова родителей и детей «Спасибо!» и благодарность за то, что реально провели время с пользой!

Пожелаем акции дальнейших успехов и творческих свершений!

По информации Пинского ГРОЧС.

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