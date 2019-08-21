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Число въехавших по безвизу туристов выросло за год на 62%

22.08.2019 11:26 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С января по июль количество иностранцев, посетивших Беларусь по безвизовому режиму, достигло 174 000 человек. Это на 62% больше, чем показатель аналогичного периода 2018 года.

По словам замдиректора Департамента по туризму начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталия Грицевича, количество безвизовых туристов продолжит увеличиваться, так как недавно был подписан указ об объединении безвизовых туристических зон Брестчины и Гродненщины.

«Для Минспорта самое главное -тэто увеличение времени пребывания туристов на территории Беларуси, соответственно, регионы смогут получить дополнительные средства», - отметил Виталий Грицевич. Он рассказал, что сейчас в среднем проводят в Беларуси 2,5 дня, но этот срок может вырасти до 3,5-4 дней, пишет БЕЛТА.

Напомним, что указ, расширивший количество районов, где будет действовать«безвиз» для зарубежных гостей, подписал Александр Лукашенко 7 августа. Теперь иностранным туристам из 73 стран можно беспрепятственно въехать в Беларусь без визы в Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.

С 2017 года в Беларусь через Национальный аэропорт въехало порядка 244 тысяч человек из 71 государства мира.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран. В 2018 году срок безвизового пребывания в Беларуси для граждан ряда стран был увеличен до 30 дней.
 
 
 
 
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С января по июль количество иностранцев, посетивших Беларусь по безвизовому режиму, достигло 174 000 человек. Это на 62% больше, чем показатель аналогичного периода 2018...
 
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