Число въехавших по безвизу туристов выросло за год на 62%

С января по июль количество иностранцев, посетивших Беларусь по безвизовому режиму, достигло 174 000 человек. Это на 62% больше, чем показатель аналогичного периода 2018 года.

По словам замдиректора Департамента по туризму начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталия Грицевича, количество безвизовых туристов продолжит увеличиваться, так как недавно был подписан указ об объединении безвизовых туристических зон Брестчины и Гродненщины.

«Для Минспорта самое главное -тэто увеличение времени пребывания туристов на территории Беларуси, соответственно, регионы смогут получить дополнительные средства», - отметил Виталий Грицевич. Он рассказал, что сейчас в среднем проводят в Беларуси 2,5 дня, но этот срок может вырасти до 3,5-4 дней, пишет БЕЛТА .

Напомним, что указ, расширивший количество районов, где будет действовать«безвиз» для зарубежных гостей, подписал Александр Лукашенко 7 августа. Теперь иностранным туристам из 73 стран можно беспрепятственно въехать в Беларусь без визы в Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.