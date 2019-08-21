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Число въехавших по безвизу туристов выросло за год на 62%
22.08.2019 11:26 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С января по июль количество иностранцев, посетивших Беларусь по безвизовому режиму, достигло 174 000 человек. Это на 62% больше, чем показатель аналогичного периода 2018 года.
По словам замдиректора Департамента по туризму начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталия Грицевича, количество безвизовых туристов продолжит увеличиваться, так как недавно был подписан указ об объединении безвизовых туристических зон Брестчины и Гродненщины.
«Для Минспорта самое главное -тэто увеличение времени пребывания туристов на территории Беларуси, соответственно, регионы смогут получить дополнительные средства», - отметил Виталий Грицевич. Он рассказал, что сейчас в среднем проводят в Беларуси 2,5 дня, но этот срок может вырасти до 3,5-4 дней, пишет
Напомним, что указ, расширивший количество районов, где будет действовать«безвиз» для зарубежных гостей,
С 2017 года в Беларусь через Национальный аэропорт
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С января по июль количество иностранцев, посетивших Беларусь по безвизовому режиму, достигло 174 000 человек. Это на 62% больше, чем показатель аналогичного периода 2018...
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