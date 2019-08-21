ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спросила, можно ли обнять». Как девочки с необычными именами мечтали о фото с Лукашенко - и получилось

22.08.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У сестер Эсфири и Авигеи Василевских из Ивья была мечта — сфотографироваться с президентом. И во время его поездки по региону им таки удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сделать фото. Как это все произошло, Эсфирь рассказала TUT.BY.


Фото: скрин с видео, ctv.by

Про сестер Василевских в Ивьевской гимназии говорят: «Наши звездочки». Эсфирь только смеется и поясняет: наверное, их так называют, потому что они постоянно участвовали в конкурсах, концертах и выставках. Авигея — еще одиннадцатиклассница, а Эсфирь поступила в Гродненский университет на журфак. Однако в планах у нее — уехать в Москву и там поступить в «гнесинку» [Российская академия музыки имени Гнесиных].

 — Я просто очень люблю петь, — говорит Эсфирь.

Девушка занималась в Ивьевской детской школе искусств по классу пианино и, будучи еще школьницей, участвовала в различных песенных конкурсах.

Авигея же хочет стать хирургом и готовиться к поступлению в медуниверситет.

Сфотографироваться с Александром Лукашенко для девочек было мечтой детства. Их брат Моисей, который занимается хоккеем, участвовал в турнире во время открытия ледового дворца в Лиде, куда приехал президент — и у него появилась совместная фото с Лукашенко.


Моисей и президент. Фото: ivyenews.by

— Я сказала маме: «Давай напишем письмо», — вспоминает Эсфирь.

Письмо Лукашенко с приглашением приехать в Ивье девочка написала еще четвертом классе. И даже получила ответ.

 — Нам прислали приглашения на президентскую елку, где мы увидели президента. Тогда побежали к нему, но нас не пустили, — вспоминает девушка.

В 11 классе она пригласила президента на свой выпускной. И тоже получила ответ. — Было написано, что, к сожалению, президент приехать не сможет, но, вполне возможно, в скором времени посетит Ивье.

«Услышали звук вертолета — и кинулись на площадь»

Когда узнали, что Лукашенко приезжает в Ивье, поняли, что надо как-то попробовать с ним встретиться и наконец осуществить свою детскую мечту.

 — Мы сначала думали, что он приедет 22 августа, но в среду услышали звук вертолета. Мама говорит: «Вот это сто процентов президент!». Быстро собрались — и кинулись на площадь. Прибежали за 15 минут до того, как он появился на улице. К нему нас сначала не пустили. Мы поговорили с охранником, и нас в какой-то момент позвали. Это все так быстро было! Мы встали рядом, я боялась подходить, но когда президент подошел — вся боязнь улетучилась. Сначала мы постояли рядом просто. И когда он стал уже уходить, я его позвала, президент обернулся — и я подошла к нему и спросила, можно ли его обнять. Подбежала Авигея. И тут одна из журналисток говорит: это, мол, те девочки, которые писали вам письма. Президент сказал, что вспомнил нас. Поинтересовался, куда я поступила. Подарил шоколадки и сказал, что, может быть, мы еще встретимся. Потом нас сфотографировали. Пока той фотографии у нас на руках нет, нам пообещали прислать ее в напечатанном варианте. Вот ждем, — рассказывает Эсфирь.


Фото: скрин с видео, ctv.by

Откуда у детей такие редкие имена?

 — Родители просто хотели назвать нас такими именами, чтобы каждое из них несло какой-то свой особенный смысл, чтобы имя делало судьбу. Решили назвать библейскими. В переводе Эсфирь — это царица, Авигея — папина радость, а Моисей — это человек, который повел за собой народ, — рассказывает Эсфирь.

Семья Василевских — большая и дружная. Родители всегда поддерживают детей: увидев, что маленький Моисей хорошо стоит на коньках, папа отдал мальчика в спортивную секцию. Сначала на тренировки возили в Гродно, а потом стало полегче — ездили в Лиду после открытия там ледового дворца.


Семья Василевских с племянницей несколько лет назад. Фото: ivyenews.by

Эсфирь говорит, что у нее есть еще одна мечта — спеть вместе с Бейонсе. Девушка уверена, что и это все тоже когда-нибудь осуществится.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У сестер Эсфири и Авигеи Василевских из Ивья была мечта - сфотографироваться с президентом. И во время его поездки по региону им таки удалось пообщаться с...
 
Новости дня
Новости общества
 
ОГАИ Дубровенского РОВД подвел итоги декады «Гостехосмотр»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика