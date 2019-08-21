«Спросила, можно ли обнять». Как девочки с необычными именами мечтали о фото с Лукашенко - и получилось

Источник материала: Tut.by

У сестер Эсфири и Авигеи Василевских из Ивья была мечта — сфотографироваться с президентом. И во время его поездки по региону им таки удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сделать фото. Как это все произошло, Эсфирь рассказала TUT.BY.



Фото: скрин с видео, ctv.by

Про сестер Василевских в Ивьевской гимназии говорят: «Наши звездочки». Эсфирь только смеется и поясняет: наверное, их так называют, потому что они постоянно участвовали в конкурсах, концертах и выставках. Авигея — еще одиннадцатиклассница, а Эсфирь поступила в Гродненский университет на журфак. Однако в планах у нее — уехать в Москву и там поступить в «гнесинку» [Российская академия музыки имени Гнесиных].

— Я просто очень люблю петь, — говорит Эсфирь.

Девушка занималась в Ивьевской детской школе искусств по классу пианино и, будучи еще школьницей, участвовала в различных песенных конкурсах.

Авигея же хочет стать хирургом и готовиться к поступлению в медуниверситет.

Сфотографироваться с Александром Лукашенко для девочек было мечтой детства. Их брат Моисей, который занимается хоккеем, участвовал в турнире во время открытия ледового дворца в Лиде, куда приехал президент — и у него появилась совместная фото с Лукашенко.



Моисей и президент. Фото: ivyenews.by

— Я сказала маме: «Давай напишем письмо», — вспоминает Эсфирь.

Письмо Лукашенко с приглашением приехать в Ивье девочка написала еще четвертом классе. И даже получила ответ.

— Нам прислали приглашения на президентскую елку, где мы увидели президента. Тогда побежали к нему, но нас не пустили, — вспоминает девушка.

В 11 классе она пригласила президента на свой выпускной. И тоже получила ответ. — Было написано, что, к сожалению, президент приехать не сможет, но, вполне возможно, в скором времени посетит Ивье.

«Услышали звук вертолета — и кинулись на площадь»

Когда узнали, что Лукашенко приезжает в Ивье, поняли, что надо как-то попробовать с ним встретиться и наконец осуществить свою детскую мечту.

— Мы сначала думали, что он приедет 22 августа, но в среду услышали звук вертолета. Мама говорит: «Вот это сто процентов президент!». Быстро собрались — и кинулись на площадь. Прибежали за 15 минут до того, как он появился на улице. К нему нас сначала не пустили. Мы поговорили с охранником, и нас в какой-то момент позвали. Это все так быстро было! Мы встали рядом, я боялась подходить, но когда президент подошел — вся боязнь улетучилась. Сначала мы постояли рядом просто. И когда он стал уже уходить, я его позвала, президент обернулся — и я подошла к нему и спросила, можно ли его обнять. Подбежала Авигея. И тут одна из журналисток говорит: это, мол, те девочки, которые писали вам письма. Президент сказал, что вспомнил нас. Поинтересовался, куда я поступила. Подарил шоколадки и сказал, что, может быть, мы еще встретимся. Потом нас сфотографировали. Пока той фотографии у нас на руках нет, нам пообещали прислать ее в напечатанном варианте. Вот ждем, — рассказывает Эсфирь.



Фото: скрин с видео, ctv.by

Откуда у детей такие редкие имена?

— Родители просто хотели назвать нас такими именами, чтобы каждое из них несло какой-то свой особенный смысл, чтобы имя делало судьбу. Решили назвать библейскими. В переводе Эсфирь — это царица, Авигея — папина радость, а Моисей — это человек, который повел за собой народ, — рассказывает Эсфирь.

Семья Василевских — большая и дружная. Родители всегда поддерживают детей: увидев, что маленький Моисей хорошо стоит на коньках, папа отдал мальчика в спортивную секцию. Сначала на тренировки возили в Гродно, а потом стало полегче — ездили в Лиду после открытия там ледового дворца.



Семья Василевских с племянницей несколько лет назад. Фото: ivyenews.by

Эсфирь говорит, что у нее есть еще одна мечта — спеть вместе с Бейонсе. Девушка уверена, что и это все тоже когда-нибудь осуществится.

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