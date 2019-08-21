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Почему освещение ситуации вокруг строительства аккумуляторного завода в Бресте вдруг кардинально поменяло вектор

22.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Медийная возня вокруг скандального завода

Ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте компании «АйПауэр» напоминает классический маятник. Точнее, внимание к ней со стороны сетевых СМИ, стремящихся позиционировать себя как образец профессионализма, независимости и непредвзятости. Полуторагодичная сага о строительстве производства оказалась весьма шумной. Опасения, что предприятие окажет нежелательное воздействие на экологию, спровоцировали общественные протесты против его возведения. «Независимые» СМИ довольно внимательно следили за ситуацией, давали трибуну активистам и не особо скрывали свою симпатию к протестующим. А потом ситуация вдруг резко изменилась на абсолютно противоположную. И эта малопонятная на первый взгляд возня скажет нам многое о нравах белорусской медийной среды.
Почему освещение ситуации вокруг строительства аккумуляторного завода в Бресте вдруг кардинально поменяло вектор
Итак, в первых рядах поддержки движения против завода предсказуемо выступал самый либеральный белорусский интернет‑портал ТУТ.бай. Этот ресурс, как известно, всегда охотно подставляет плечо любой активности, направленной против государства. В данном случае ситуация выглядит довольно любопытной. Аккумуляторный завод строит частная компания. И в сути своей претензии общественности должны быть адресованы именно ей в лице владельца бизнеса Виктора Лемешевского. Однако в силу особенностей информационного сопровождения протестной кампании все повернулось так, что основной удар оказался направленным именно на государство. Которое якобы допустило, не проконтролировало и вообще наплевательски относится к здоровью собственных граждан. Стиль знакомый и в общем‑то предсказуемый. Неожиданным стал поворот медийного вектора, после того как государство всерьез взялось за изучение ситуации с заводом.

Власти не спешили с резкими выводами. Надо честно признать, что рубить сплеча нашим управленцам вообще не свойственно. К оценке вредоносности нового производства подошли вдумчиво. И лишь после того как вероятность вреда для экологии подтвердилась, появилось постановление председателя Брестского облисполкома о приостановлении строительства предприятия. И вот тут маятник качнулся в другую сторону.

Компания «АйПауэр» до определенного момента избегала излишней публичности. Даже в пиковые моменты протестов на контакт со СМИ особенно не шла. Однако после приостановки строительства аккумуляторного завода проявила чудеса открытости. Первым делом была созвана пресс‑конференция, на которой руководство завода как будто потребовало от властей исчерпывающий перечень претензий, чтобы их исправить. С этого момента информационный вектор резко изменился. «Независимые» СМИ и ТУТ.бай в первых рядах бодро переметнулись на сторону «притесняемого» бизнеса. Тема общественных протестов ушла с их электронных страниц. При этом не постеснялись процитировать одного из участников той самой пресс‑конференции, который обвинил протестующих в «потребительском экстремизме». То есть тех самых читателей портала, которые ранее не подозревали, что их желание дышать чистым воздухом является экстремистским. Поэтому в Бресте люди начали ломать головы, отчего это «принципиальные и независимые» сменили свою милость на гнев к активистам. В сообществе «Брест против свинца» даже появилась вот такая догадка:

«Просто Александр Ворон (заместитель Лемешевского) и Александр Чекан (до недавнего времени генеральный директор ТУТ.бай) закадычные друзья. Вот один и попросил, наверное, другого поспособствовать, чтобы такая новость попала надолго на главную страницу ТУТ.бай. Простое кумовство — не более того». Впрочем, мы не склонны доверять подобным слухам. Ведь даже подковерные связи руководителей завода и портала не объясняют, отчего сходные публикации появились и на других сетевых ресурсах, которые дружно бросились отстирывать репутацию предприятия.

Тем временем к Лемешевскому появились вопросы у правоохранительных органов. Здесь можно было бы предположить, что защита бизнесмена стала для «либеральных» ресурсов более лакомой темой для информационной игры против государства, чем поддержка все же не столь уж и многочисленных участников протеста. Однако логичность выстроенной медийной кампании в поддержку завода, ее последовательность, схожесть аргументации в разных публикациях не могут не наводить на мысль о небескорыстности ресурсов, переметнувшихся на сторону Лемешевского.

Сомнения в этом подтаяли еще больше после очередного информационного залпа — выступления сетевого издания «Ежедневник». Некоторое время назад наши авторы уже высказывали свои подозрения в том, что этот ресурс и, в частности, его владелец Сергей Сацук занимается не столько журналистикой, сколько бизнесом, построенным на возмездном лоббировании интересов тех или иных коммерческих структур. Проще говоря, за деньги готовит «расследования» в интересах заказчика. По такой схеме, например, были построены материалы о закупках вакцин, различных изделий медицинского назначения, целый ряд других. В них читается прямая поддержка продукции определенных брендов и неприкрытая дискредитация их конкурентов. Авторский стиль опубликованной в «Ежедневнике» статьи «Кому помешал бизнесмен Лемешевский?» весьма узнаваем. Кстати, она и подписана тем же псевдонимом, что и опасная «джинса» о прививках  — Георгий Дань.

В заслугу Лемешевскому «автор» Дань, за которым, возможно, угадывается сам Сацук, ставит солидные инвестиции и высказывает сомнения в обоснованности претензий к нему со стороны правоохранительных органов. А между строк читается, что Лемешевский стал невинной жертвой каких‑то мощных финансовых структур, на чьи деньги организована атака на предпринимателя. Вишенка на торте в публикации в таком категоричном пассаже: «Наличие собственного производства стартерных батарей считается одним из элементов национальной безопасности». Вот так вот, ни много ни мало. Хотя кем считается, в каком таком программном документе это зафиксировано — не уточняется. Но здесь ведь главное не убедительность аргументов, а формирование нужного информационного тренда…

Итак, на наших глазах идет масштабная пиар‑кампания, явно неплохо оплаченная и проводимая специально обученными людьми. А те, видимо, сочли, что в информационной войне все средства хороши — и не погнушались обратиться к известному корифею заказной журналистики, который еще не успел отмыться от прежних обвинений в отстаивании чужих коммерческих интересов. Впрочем, он и не пытался этого делать. Ведь Сергею Сацуку не зазорно торговать чужим здоровьем. Он успешно это продемонстрировал в публикациях медицинской тематики — сыграл на руку мракобесам‑антипрививочникам, нисколько не задумавшись о последствиях своих поступков. А в тексте о Лемешевском даже не потрудился сменить клише, строчит как под копирку, по одному шаблону: завалить читателя обилием информации, между строк внушить ему, кто является положительной стороной в очередной публикации, и обязательно намекнуть, как нехорошо описываемая ситуация скажется на белорусском инвестиционном климате. Статья готова!

На наш взгляд, вся эта история ярко показывает, что сетевые ресурсы, гордо именующие себя независимыми, на деле сильно зависят от распоряжений заказчиков, будь то рекламодатели или пиар‑агентства на поводке у крупного бизнеса. Все мы видели, насколько вышколенно и четко они исполняют команду «Кругом!», меняя якобы непримиримую позицию на совершенно полярную. Видимо, случай с аккумуляторным заводом останется в нашей истории памятным примером того, насколько не стоит доверять СМИ, громко заявляющим о своей честности и неподкупности. Еще опасаемся, что нарицательной может стать и фамилия Сацук — как синоним беспринципного журналиста, готового за мзду поступиться собственным именем.

Игорь Парилов

Мария Хромова

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Медийная возня вокруг скандального завода Ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте компании «АйПауэр» напоминает классический...
 
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