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Прием граждан

22.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

28 августа председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович Навицкий будет проводить личный прием граждан в рамках «Дня депутата» с 14.00 до 17.00 в здании Моисеевщинского сельского исполнительного комитета.

 
 
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28 августа председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович Навицкий будет проводить личный прием граждан в рамках «Дня депутата» с 14.00 до 17.00...
 
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