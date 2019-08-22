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Сайт переписи населения Беларуси заработает с полуночи 4 октября

22.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Сайт переписи населения Беларуси заработает с полуночи 4 октября
интернет

«Промосайт www.перепись.бел или www.census.by запустим уже завтра. Там размещены информация о прошедших переписях и отсчет времени до предстоящей. Сам сайт заработает в полночь 4 октября, — сказала Инна Медведева. — Главная его цель — дать возможность переписаться по интернету».

Это стало возможным благодаря использованию ресурса межбанковской системы идентификации (МСИ).

МСИ была выбрана из-за высокого доверия к содержащейся в ней информации, так как данные проверяются в государственных источниках. Пройдя процедуру регистрации, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией — образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее. МСИ позволит максимально упростить процесс.

Перепись населения Республики Беларусь пройдет 4-30 октября 2019 года, предыдущая проводилась 10 лет назад. Отличием нынешней станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ — у себя на дому — в ходе устного опроса переписчика.

Источник: БелТА

 
 
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Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Об этом сообщила
 
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