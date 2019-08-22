«Поплавковое устройство лодки было сломано». Что известно о гибели белорусского паралимпийца в Австрии

Источник материала: Tut.by

Белорусский паралимпиец 33-летний Дмитрий Рышкевич утонул в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по академической гребле. Все обстоятельства трагедии выясняет австрийская полиция, однако некоторые подробности уже стали известны TUT.BY.



Место, где произошла трагедия. Фото: laumat.at, Матиас Лаубер

На официальном сайте чемпионата мира говорится , что трагедия произошла 21 августа около 13.00 — примерно через 20 минут после начала тренировки на гребном канале на Дунае в Линце-Оттенсхайме. Лодка Дмитрия перевернулась.

Спасатели пожарной бригады были рядом, сразу заметили происшествие — и выдвинулись в сторону лодки.

Они видели, что спортсмен все еще держится за лодку, но в какой-то момент он ее отпустил и скрылся под водой. Спасатели потеряли Дмитрия из вида, вызвали водолазов и начали расширенный поиск. Увы, но помочь Дмитрию не смогли — тело гребца нашли лишь через три часа.



Фото: laumat.at, Матиас Лаубер

В Управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома говорят, что пока не известно, когда тело спортсмена будет доставлено в Беларусь — идет расследование происшествия.

— Важно выяснить, что точно произошло. Известно только — но опять-таки надо дождаться выводов полиции, — что ремни у него были расстегнуты. Да и лодка просто так не может перевернуться, там установлены стабилизирующие поплавки.

Полиция Верхней Австрии, которая и занимается расследованием происшествия, 22 августа выпустила пресс-релиз, где говорится о возможной причине трагедии.

— По какой-то неизвестной причине стабилизирующее поплавковое устройство гребной лодки было сломано, что, вероятно, привело к тому, что лодка стала нестабильной — и опрокинулась. Гребец смог освободиться от предохранителей на сиденье и на ногах. Когда полиция прибыла в 13.30, поврежденная гребная лодка все еще плавала на поверхности воды. Она была доставлена на берег пожарной командой, — говорится в пресс-релизе полиции.



Фото: laumat.at, Матиас Лаубер

Дмитрий Рышкевич — мастер спорта по академической гребле. В 2003 году Дмитрий попал в автомобильную аварию: спортсмена сбил автомобиль. В результате был сильно поврежден позвоночник. Дмитрий долго восстанавливался после ДТП, перенес около 20 операций, сел в инвалидную коляску — и продолжил заниматься спортом как паралимпиец. Он неоднократно становился призером и чемпионом международных соревнований по гребле. Тренировался в Лиде.

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