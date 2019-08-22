|
«Поплавковое устройство лодки было сломано». Что известно о гибели белорусского паралимпийца в Австрии
22.08.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский паралимпиец 33-летний Дмитрий Рышкевич
На официальном сайте чемпионата мира
Спасатели пожарной бригады были рядом, сразу заметили происшествие — и выдвинулись в сторону лодки.
Они видели, что спортсмен все еще держится за лодку, но в какой-то момент он ее отпустил и скрылся под водой. Спасатели потеряли Дмитрия из вида, вызвали водолазов и начали расширенный поиск. Увы, но помочь Дмитрию не смогли — тело гребца нашли лишь через три часа.
В Управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома говорят, что пока не известно, когда тело спортсмена будет доставлено в Беларусь — идет расследование происшествия.
— Важно выяснить, что точно произошло. Известно только — но опять-таки надо дождаться выводов полиции, — что ремни у него были расстегнуты. Да и лодка просто так не может перевернуться, там установлены стабилизирующие поплавки.
Полиция Верхней Австрии, которая и занимается расследованием происшествия, 22 августа выпустила пресс-релиз, где говорится о возможной причине трагедии.
— По какой-то неизвестной причине стабилизирующее поплавковое устройство гребной лодки было сломано, что, вероятно, привело к тому, что лодка стала нестабильной — и опрокинулась. Гребец смог освободиться от предохранителей на сиденье и на ногах. Когда полиция прибыла в 13.30, поврежденная гребная лодка все еще плавала на поверхности воды. Она была доставлена на берег пожарной командой, —
Дмитрий Рышкевич — мастер спорта по академической гребле. В 2003 году Дмитрий попал в автомобильную аварию: спортсмена сбил автомобиль. В результате был сильно поврежден позвоночник. Дмитрий долго восстанавливался после ДТП, перенес около 20 операций, сел в инвалидную коляску — и продолжил заниматься спортом как паралимпиец. Он неоднократно становился призером и чемпионом международных соревнований по гребле. Тренировался в Лиде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Поплавковое устройство лодки было сломано». Что известно о гибели белорусского паралимпийца в Австрии
Белорусский паралимпиец 33-летний Дмитрий Рышкевич утонул в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по гребле академической. Все...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)