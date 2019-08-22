С 25 августа включаем ближний свет фар



В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в связи с началом учебного года, Госавтоинспекцией в период времени с 25 августа по 5 сентября будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщает МВД.

Основная цель мероприятия–профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

На территории Брестской области с участием несовершеннолетних произошло 46 ДТП, в результате которых 8 детей погибли и 45 получили ранения различной степени тяжести.

Напоминаем водителям, что в период проведения СКМ предусматривается движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (п.166.9 ПДД Республики Беларусь).

Уважаемые родители, постоянно контролируйте местонахождение своих детей. Не оставляйте их без присмотра и следите, чтобы ребята не играли вблизи проезжей части. Объясняйте, как им правильно и безопасно себя вести в дорожной ситуации.

Водителям, управляющим транспортными средствами, необходимо проявлять особое внимание во дворовых территориях, вблизи школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Вероника ГЕЙДЕН