Сайт переписи населения начнет работать 4 октября. 25% опрошенных хотят ответить на вопросы онлайн

Источник материала: Tut.by

Сайт переписи населения — 2019 заработает 4 октября. Об этом, как передает агентство «Минск-Новости» , сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

— С его помощью не спеша, дома за компьютером вы сможете заполнить опросник без помощи переписчика, — отметила Инна Медведева.

Напомним, Белстат предлагает три способа участия в переписи населения: онлайн, на стационарном участке либо ожидая прихода переписчика домой.

О желании переписаться самостоятельно с помощью Интернета высказались 25% опрошенных при проведении пробной переписи в Молодечно в октябре 2017 года и выборочных обследований домашних хозяйств.

По словам Инны Медведевой, промо-сайт переписи населения с информацией по прошедшим переписям и отсчетом времени до следующей будет запущен 23 августа. Для переписи онлайн его возможности можно использовать начиная с 4 октября.

Принять участие в интернет-переписи можно с 4 по 18 октября. С 19 по 20 октября Белстат уточнит адреса, по которым еще не переписались, а с 21 по 30 октября к работе приступят переписчики. Они посетят лишь тех, кто не переписался через Интернет или на стационарном участке. Кстати, они будут открыты по 30 октября.