В Глусском районе ищут останки немецких солдат

Источник материала: Радзiма





В среду, 21 августа, на старом кладбище Глуска (напротив санаторной школы-интерната) начались поисковые работы по локализации воинского захоронения немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Их проводят сотрудники немецкой гуманитарной общественной организации «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» и представитель 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Все поисковые работы ведутся по согласованию и с разрешения Глусского райисполкома.

Как рассказал старший инструктор 52-го отдельного поискового батальона прапорщик Александр Каролевич, по имеющимся данным, основанным на архивных материалах немецкой армии времен Второй мировой войны, на закрытом глусском кладбище захоронено предположительно 63 солдата. В первый день работ были обнаружены останки шести солдат и четыре солдатских жетона (личный знак с номером, позволяющий идентифицировать военнослужащего, в просторечии его еще называют смертный медальон). Все найденные останки солдат упаковываются в индивидуальные мешки и по окончании поиска будут переданы немецкой гуманитарной общественной организациидля установления имен погибших иих перезахоронения.





На территории Беларуси есть несколько кладбищ, где захоронены военнослужащие немецкой армии. Самые крупные — в Берёзовском районе Брестской области и в Бобруйском районе.

Поиски захоронений солдат немецкой армии времен Второй мировой только кладбищем Глуска не ограничатся. Уже проведена вся подготовительная работа и получены разрешения на поисковые работы на территории Космодамиановской церкви в Городке и в деревне Ольнице.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ, фото автора