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В Глусском районе ищут останки немецких солдат
22.08.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В среду, 21 августа, на старом кладбище Глуска (напротив санаторной школы-интерната) начались поисковые работы по локализации воинского захоронения немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Их проводят сотрудники немецкой гуманитарной общественной организации «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» и представитель 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Все поисковые работы ведутся по согласованию и с разрешения Глусского райисполкома.
Как рассказал старший инструктор 52-го отдельного поискового батальона прапорщик Александр Каролевич, по имеющимся данным, основанным на архивных материалах немецкой армии времен Второй мировой войны, на закрытом глусском кладбище захоронено предположительно 63 солдата. В первый день работ были обнаружены останки шести солдат и четыре солдатских жетона (личный знак с номером, позволяющий идентифицировать военнослужащего, в просторечии его еще называют смертный медальон). Все найденные останки солдат упаковываются в индивидуальные мешки и по окончании поиска будут переданы немецкой гуманитарной общественной организациидля установления имен погибших иих перезахоронения.
Поиски захоронений солдат немецкой армии времен Второй мировой только кладбищем Глуска не ограничатся. Уже проведена вся подготовительная работа и получены разрешения на поисковые работы на территории Космодамиановской церкви в Городке и в деревне Ольнице.
Ольга ЯНУШЕВСКАЯ, фото автора
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В среду, 21 августа, на старом кладбище Глуска (напротив санаторной школы-интерната) начались поисковые работы по локализации воинского захоронения немецких...
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