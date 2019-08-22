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В Глусском районе ищут останки немецких солдат

22.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глусском районе ищут останки немецких солдат

В среду, 21 августа, на старом кладбище Глуска (напротив санаторной школы-интерната) начались поисковые работы по локализации воинского захоронения немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Их проводят сотрудники немецкой гуманитарной общественной организации «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» и представитель 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Все поисковые работы ведутся по согласованию и с разрешения Глусского райисполкома.

Как рассказал старший инструктор 52-го отдельного поискового батальона прапорщик Александр Каролевич, по имеющимся данным, основанным на архивных материалах немецкой армии времен Второй мировой войны, на закрытом глусском кладбище захоронено предположительно 63 солдата. В первый день работ были обнаружены останки шести солдат и четыре солдатских жетона (личный знак с номером, позволяющий идентифицировать военнослужащего, в просторечии его еще называют смертный медальон). Все найденные останки солдат упаковываются в индивидуальные мешки и по окончании поиска будут переданы немецкой гуманитарной общественной организациидля установления имен погибших иих перезахоронения.


В Глусском районе ищут останки немецких солдат
На территории Беларуси есть несколько кладбищ, где захоронены военнослужащие немецкой армии. Самые крупные — в Берёзовском районе Брестской области и в Бобруйском районе.

Поиски захоронений солдат немецкой армии времен Второй мировой только кладбищем Глуска не ограничатся. Уже проведена вся подготовительная работа и получены разрешения на поисковые работы на территории Космодамиановской церкви в Городке и в деревне Ольнице. 

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ, фото автора

 
 
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В среду, 21 августа, на старом кладбище Глуска (напротив санаторной школы-интерната) начались поисковые работы по локализации воинского захоронения немецких...
 
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