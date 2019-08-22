|
Аккредитация больниц и экспертиза качества медпомощи. Как планируют изменить закон «О здравоохранении»
22.08.2019 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На общественное обсуждение вынесен законопроект «О здравоохранении», сообщает
Одно из новшеств: законопроект предусматривает аккредитацию для государственных медучреждений. Она будет нужна, чтобы определить «соответствие лечебно-диагностических возможностей государственной организации здравоохранения условиям, видам и уровням медицинской помощи». Как именно будет проводиться аккредитация, позже решит Совмин.
В проекте сказано, что «доступность, этапность и преемственность всех видов медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения обеспечиваются ее оказанием на разных уровнях независимо от места жительства (места пребывания) пациента».
Законопроект вводит понятие «экспертиза качества медицинской помощи», ее будут проводить при летальных исходах, случаях внутрибольничных инфекций и осложнений, жалобах на качество медицинской помощи.
Также в документе появляются понятия «экспертиза профессиональной пригодности» (ее будут назначать, например, чтобы оценить, годен человек или нет к работе с вредными и (или) опасными условиями труда) и «экспертиза связи заболевания с профессией», которую будут проводить, чтобы установить, есть ли связь заболевания с профессиональной деятельностью.
В проекте разъяснено, в каких случаях будет проводиться обязательное патологоанатомическое вскрытие. Это будет необходимо сделать в том числе «в случае конфликтных ситуаций в процессе оказания медицинской помощи».
В Минздраве, согласно документу, планируют создать Комитет по биоэтике.
По законопроекту, в Беларуси появится Централизованная информационная система здравоохранения, в которой будет храниться и обрабатываться медицинская информация. Она включает в себя:
Замечания и предложения по законопроекту можно высказать в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аккредитация больниц и экспертиза качества медпомощи. Как планируют изменить закон «О здравоохранении»
На общественное обсуждение вынесен законопроект «О здравоохранении», сообщает pravo.by. В документе говорится о создании комитета по биоэтике и введении понятия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)