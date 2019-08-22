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Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Минске: ущерб составил более миллиона рублей
22.08.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После инвентаризации подсчитан ущерб, который нанесли ювелирному магазину «Яхонт» во время дерзкого ограбления в субботу. Об этом
Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Людей, которые что-то знают о личностях подозреваемых, имеют видеозаписи с регистраторов авто, стоявших вблизи ювелирного магазина, располагают другой информацией, которая может помочь следствию, просят обратиться в УСК по г. Минску или по телефону 389 55 55.
Напомним, в субботу 17 августа в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева,
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После инвентаризации подсчитан ущерб, который нанесли магазину во время дерзкого ограбления в субботу.
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