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Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Минске: ущерб составил более миллиона рублей

22.08.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После инвентаризации подсчитан ущерб, который нанесли ювелирному магазину «Яхонт» во время дерзкого ограбления в субботу. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.


Фото: пресс-служба МВД

Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Людей, которые что-то знают о личностях подозреваемых, имеют видеозаписи с регистраторов авто, стоявших вблизи ювелирного магазина, располагают другой информацией, которая может помочь следствию, просят обратиться в УСК по г. Минску или по телефону 389 55 55.

Напомним, в субботу 17 августа в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Это было уже четвертое ограбление магазина «Яхонт».

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Теги: Минск
 
 
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После инвентаризации подсчитан ущерб, который нанесли магазину во время дерзкого ограбления в субботу.
 
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