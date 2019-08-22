Снижение веса, повышение тонуса кожи и другие полезные свойства дыни

Источник материала: Газета Авангард

Дыня — один из самых популярных летних десертов: она сладкая, но сахара в ней немного, зато огромное количество полезных микроэлементов. У нее очень приятные вкус и аромат, так что, вполне возможно, она несправедливо находится в тени еще одной бахчевой культуры — арбуза, с которым готовят даже шашлыки.



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Дыня богата бетакаротином и витамином С, которые способствуют росту и развитию клеток, а также выработке коллагена, необходимого для поддержания тонуса кожи. Этот белок также обеспечивает упругость и эластичность тканей хрящей, суставов, костей и слизистых. Благодаря этим веществам дыню можно назвать средством, защищающим от преждевременного старения.

В дыне содержатся калий, магний, кальций, медь, железо, цинк, марганец. Содержание каротиноидов может защитить от таких заболеваний как рак легких и рак молочной железы, а также снизить риск инфаркта и инсульта.

Из-за низкой калорийности дыню можно есть тем, кто худеет, главное не употреблять за раз больше 300 граммов, причем делать это желательно в первой половине дня. Также дыню лучше есть отдельно от другой еды — только тогда она принесет пользу. Но можно делать легкие овощные салаты с дыней и зеленью. А вот от сладких напитков на ее основе лучше воздержаться.

ИСТОЧНИК: СБ БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ