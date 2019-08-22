ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сайт переписи населения Беларуси заработает с полуночи 4 октября

22.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Сайт переписи населения Беларуси заработает с полуночи 4 октября

Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

«Промосайт по адресам www.перепись.бел или www.census.by запустим уже завтра. Там размещены информация о прошедших переписях и отсчет времени до предстоящей. Сам сайт заработает в полночь 4 октября, — сказала Инна Медведева. — Главная его цель — дать возможность переписаться по интернету».

Это стало возможным благодаря использованию ресурса межбанковской системы идентификации (МСИ). «Ее преимущества: широкий охват потенциальных пользователей — примерно 70% населения, наличие простой и оперативной процедуры саморегистрации в системе. Для включенных в базу данных МСИ граждан достаточно ввести идентификационный номер паспорта и номер телефона, чтобы получить уникальный код и перейти к заполнению переписного листа», — отметила Инна Медведева.

МСИ была выбрана из-за высокого доверия к содержащейся в ней информации, так как данные проверяются в государственных источниках. Пройдя процедуру регистрации, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией — образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее. МСИ позволит максимально упростить процесс. При этом переписаться можно будет с любого устройства, подключенного к интернету. Программный продукт очень простой в использовании.

Перепись населения Республики Беларусь пройдет 4-30 октября 2019 года, предыдущая проводилась 10 лет назад. Отличием нынешней станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ — у себя на дому — в ходе устного опроса переписчика.

«Участки будут работать с 4 по 30 октября. Интернет-перепись пройдет с 4 по 18 октября, по 21 октября мы берем время, чтобы сверить списки. И затем наши переписчики пойдут к населению — тем, кто до 18 числа не переписался. Тот, кто переписался по интернету, по окончании заполнения опросника получит сертификат об этом (в нем указаны только Ф.И.О. и место проживания). Этот документ можно скачать. И если вдруг к такому человеку придет переписчик, можно предъявить сертификат», — пояснила Инна Медведева.

Она особо подчеркнула, что предприняты все меры по защите информации. Данные, которые перенаправляются по интернету, будут шифроваться и поступать на закрытый сервер Белстата. Оперативно-аналитический центр, компании ПВТ, которые выиграли тендер, во главу угла также ставят безопасность и конфиденциальность данных, полученных в ходе переписи. «Право обрабатывать эту информацию есть только у нескольких человек, выделена комната, в которую могут войти только они. Все данные прежде всего будут обезличиваться — каждому человеку будет присвоен номер, а Ф.И.О. и адрес исключены. Далее начнется работа по агрегации данных — именно они станут основой для принятия управленческих решений», — заключила глава Белстата.-0-

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 153
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Об этом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почти 1000 рублей за «минирование» ТЦ. Какой ущерб наносят шутки о заложенной взрывчатке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика