Сайт переписи населения Беларуси заработает с полуночи 4 октября

Источник материала: Газета Авангард





Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

«Промосайт по адресам www.перепись.бел или www.census.by запустим уже завтра. Там размещены информация о прошедших переписях и отсчет времени до предстоящей. Сам сайт заработает в полночь 4 октября, — сказала Инна Медведева. — Главная его цель — дать возможность переписаться по интернету».

Это стало возможным благодаря использованию ресурса межбанковской системы идентификации (МСИ). «Ее преимущества: широкий охват потенциальных пользователей — примерно 70% населения, наличие простой и оперативной процедуры саморегистрации в системе. Для включенных в базу данных МСИ граждан достаточно ввести идентификационный номер паспорта и номер телефона, чтобы получить уникальный код и перейти к заполнению переписного листа», — отметила Инна Медведева.

МСИ была выбрана из-за высокого доверия к содержащейся в ней информации, так как данные проверяются в государственных источниках. Пройдя процедуру регистрации, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией — образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее. МСИ позволит максимально упростить процесс. При этом переписаться можно будет с любого устройства, подключенного к интернету. Программный продукт очень простой в использовании.

Перепись населения Республики Беларусь пройдет 4-30 октября 2019 года, предыдущая проводилась 10 лет назад. Отличием нынешней станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ — у себя на дому — в ходе устного опроса переписчика.

«Участки будут работать с 4 по 30 октября. Интернет-перепись пройдет с 4 по 18 октября, по 21 октября мы берем время, чтобы сверить списки. И затем наши переписчики пойдут к населению — тем, кто до 18 числа не переписался. Тот, кто переписался по интернету, по окончании заполнения опросника получит сертификат об этом (в нем указаны только Ф.И.О. и место проживания). Этот документ можно скачать. И если вдруг к такому человеку придет переписчик, можно предъявить сертификат», — пояснила Инна Медведева.

Она особо подчеркнула, что предприняты все меры по защите информации. Данные, которые перенаправляются по интернету, будут шифроваться и поступать на закрытый сервер Белстата. Оперативно-аналитический центр, компании ПВТ, которые выиграли тендер, во главу угла также ставят безопасность и конфиденциальность данных, полученных в ходе переписи. «Право обрабатывать эту информацию есть только у нескольких человек, выделена комната, в которую могут войти только они. Все данные прежде всего будут обезличиваться — каждому человеку будет присвоен номер, а Ф.И.О. и адрес исключены. Далее начнется работа по агрегации данных — именно они станут основой для принятия управленческих решений», — заключила глава Белстата.-0-

БЕЛТА