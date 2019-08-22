ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники надзорных ведомств приняли участие в военном совете Северо-западного оперативного командования

22.08.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Цель – оказание командованию поднадзорных воинских частей помощи в поддержании правопорядка, обеспечении прохождения безопасных условий воинской службы, профилактике правонарушений в армейской среде.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства в войсках Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Николай Апальков довел до аудитории присутствующих криминогенную обстановку в регионе и в войсках в целом. Обратил внимание присутствующих на актуальность, формы и методы проведения профилактической работы по предупреждению гибели и травматизма военнослужащих, на недопустимость нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства между ними. Он подчеркнул, что во время проведения учений на территории иностранного государства военнослужащие должны строго соблюдать правила обращения с оружием и взрывчатыми веществами, правила вождении и эксплуатации машин, правила несения специальных служб.   Не допускать утрату, уничтожение и повреждения военного имущества, не загрязнять окружающую среду.

Кроме того, на заседании военного совета с участием начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александра Шокова и прокурора Борисовского района Алексея Пересунько рассмотрены акты прокурорского надзора, внесенные в воинские части Борисовского гарнизона.

Александр Шоков разъяснил присутствующим требования уголовно-процессуального законодательства при регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Представители надзорных ведомств ответили на вопросы присутствующих.

В мероприятии приняли участие свыше 100 должностных лиц из состава командования воинских частей и соединений.

Фото: прокуратура Минской области

Начальник отдела прокуратуры Минской области старший советник юстиции Александр Шоков

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверие проведения оперативного учения «Щит Союза – 2019» представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, прокуратур Минской области и...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 25 августа включаем ближний свет фар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика