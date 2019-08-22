Сотрудники надзорных ведомств приняли участие в военном совете Северо-западного оперативного командования

Источник материала: Единство

Цель – оказание командованию поднадзорных воинских частей помощи в поддержании правопорядка, обеспечении прохождения безопасных условий воинской службы, профилактике правонарушений в армейской среде.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства в войсках Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Николай Апальков довел до аудитории присутствующих криминогенную обстановку в регионе и в войсках в целом. Обратил внимание присутствующих на актуальность, формы и методы проведения профилактической работы по предупреждению гибели и травматизма военнослужащих, на недопустимость нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства между ними. Он подчеркнул, что во время проведения учений на территории иностранного государства военнослужащие должны строго соблюдать правила обращения с оружием и взрывчатыми веществами, правила вождении и эксплуатации машин, правила несения специальных служб. Не допускать утрату, уничтожение и повреждения военного имущества, не загрязнять окружающую среду.

Кроме того, на заседании военного совета с участием начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александра Шокова и прокурора Борисовского района Алексея Пересунько рассмотрены акты прокурорского надзора, внесенные в воинские части Борисовского гарнизона.

Александр Шоков разъяснил присутствующим требования уголовно-процессуального законодательства при регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Представители надзорных ведомств ответили на вопросы присутствующих.

В мероприятии приняли участие свыше 100 должностных лиц из состава командования воинских частей и соединений.

Фото: прокуратура Минской области

Начальник отдела прокуратуры Минской области старший советник юстиции Александр Шоков