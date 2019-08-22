Об изменении порядка обращения за пенсией

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Настоящая Инструкция определяет порядок обращения за пенсией и организации работы по назначению пенсий (перерасчету назначенных пенсий, переводу с одной пенсии на другую, возобновлению выплаты ранее назначенной пенсии), выплате пенсий (прекращению, приостановлению, удержанию из пенсий) в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», ведения делопроизводства в управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов, управлениях (отделах) социальной защиты местных администраций районов в городах (далее, если не установлено иное, – управление) по назначению и выплате пенсий.

Обращение за пенсией осуществляется путем подачи заявления о назначении пенсии (перерасчете назначенной пенсии, переводе с одной пенсии на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии) по форме согласно приложению 1 к Инструкции и необходимых документов, предусмотренных перечнем документов, необходимых для назначения пенсий, согласно приложению 2 к Инструкции, в управление лично гражданином или через представителя.

Заявление подается непосредственно в управление по месту жительства гражданина, подтвержденному регистрацией по месту жительства. При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося за пенсией.

Работающие граждане и члены их семей (в случае потери кормильца) подают заявление о назначении пенсии через работодателя по месту последней работы.

Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Республики Беларусь, подают заявление в управление по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства, где они зарегистрированы.

Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного лица подает его законный представитель в управление по месту жительства законного представителя. При этом законный представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия.

В случае раздельного проживания родителей (усыновителей, удочерителей) несовершеннолетнего лица заявление принимается управлением по месту жительства родителя (усыновителя, удочерителя), с которым это несовершеннолетнее лицо проживает.

Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного лица, находящегося в организации, на руководителя которой возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, подается организацией в управление по месту нахождения организации.

Организация, на руководителя которой возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего или недееспособного лица, представляет документы, подтверждающие ее полномочия.

Несовершеннолетний, приобретший в соответствии с законодательством дееспособность в полном объеме, вправе обратиться за пенсией самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

Граждане, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также в лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел, подают заявление в управление по месту нахождения исправительного учреждения, лечебно-трудового профилактория через администрацию этого учреждения.

В соответствии с пунктом 11 Инструкции прием заявления о назначении пенсии осуществляется в день обращения заявителя в управление с указанным заявлением и необходимыми для назначения пенсии документами.

При совпадении срока обращения за пенсией, обусловленного достижением определенного пенсионного возраста и возникновением права на пенсию, с выходными днями или государственными праздниками и праздничными днями, установленными и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими, заявление о назначении пенсии может быть принято накануне этих дней. При этом учитывается следующее:

условие достижения определенного пенсионного возраста считается выполненным в день, соответствующий дате рождения;

если в месяце года достижения определенного пенсионного возраста отсутствует число, соответствующее числу месяца рождения, то таковым считается последний день этого месяца;

в случаях, если в документе, подтверждающем рождение, указан только год без обозначения точной даты рождения, за дату принимается 1 июля соответствующего года, если не указано число месяца, то таковым считается 15 число соответствующего месяца.

Таким образом, прием заявлений по назначению пенсий по возрасту и за выслугу лет, переводу с одной пенсии на другую осуществляется в день достижения общеустановленного пенсионного возраста (возникновения права на пенсию), за исключением случаев совпадения даты достижения общеустановленного пенсионного возраста (возникновения права на пенсию) с выходными днями или государственными праздниками и праздничными днями, установленными и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Утверждена новая форма заявления (приложение 1 к Инструкции) и представление к назначению пенсии (приложение 4 к Инструкции).

Прием документов для назначения пенсии, перерасчета ранее назначенной пенсии, перевода с одной пенсии на другую, возобновления выплаты ранее назначенной пенсии производится управлением по труду, занятости и социальной защите Борисовского рай-исполкома по адресу: г.Борисов, ул.Блюхера, 19, ежедневно: понедельник с 8.00 до 13.00, вторник с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 13.00, пятница с 8.00 до 13.00.

Г. КОРОГОДОВА, начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома