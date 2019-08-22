В деревне Скачок Могилевской области потерялась 5-летняя Саша - она могла уйти в лес

Источник материала: Tut.by

В деревне Скачок Кировского района Могилевской области потерялась 5-летняя девочка, инвалид 3 группы. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

У ребенка ДЦП. Примерно в 16 часов девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых возле дома и ушла в неизвестном направлении. Рядом находится лес.





Ее приметы: на вид 5−6 лет, рост около 140−150 см, волосы светлые. Была одета: кофта красно-фиолетовая, легинсы черного цвета, на ногах резиновые мокасины.

Отзывается на имя Саша.

Поиски ребенка ведут милиционеры, спасатели и местные жители.