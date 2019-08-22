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В деревне Скачок Могилевской области потерялась 5-летняя Саша - она могла уйти в лес
22.08.2019 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Скачок Кировского района Могилевской области потерялась 5-летняя девочка, инвалид 3 группы. Об этом
У ребенка ДЦП. Примерно в 16 часов девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых возле дома и ушла в неизвестном направлении. Рядом находится лес.
Ее приметы: на вид 5−6 лет, рост около 140−150 см, волосы светлые. Была одета: кофта красно-фиолетовая, легинсы черного цвета, на ногах резиновые мокасины.
Отзывается на имя Саша.
Поиски ребенка ведут милиционеры, спасатели и местные жители.
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У ребенка ДЦП. Примерно в 16 часов девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых возле дома и ушла в неизвестном направлении. Рядом находится лес.
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