|
Брестский облисполком потребовал от аккумуляторного завода вернуть средства выделенные из инновационного фонда
22.08.2019 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский областной исполнительный комитет попросил ООО «АйПауэр» в добровольном порядке вернуть средства выделенные из областного инновационного фонда на реализацию проекта «Строительство аккумуляторного завода». Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время пресс-конференции,
Договор на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома между областными властями и ООО «АйПауэр» был заключен 25 октября 2016 года, пояснили в пресс-службе 1АК-Group. Его предметом является реализация проекта «Строительство аккумуляторного завода». В августе текущего года облисполком попросил ООО «АйПауэр» в добровольном порядке вернуть средства выделенные на реализацию проекта из областного инновационного фонда. О какой сумме идет речь не сообщается.
22 августа губернатор Анатолий Лис провел пресс-конференцию, на которую не были приглашены представители ряда независимых СМИ: TUT.BY, информационного агентства БелаПАН, «Брестской газеты». Во время общения с журналистами глава области рассказал, что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, сообщил «Вечерний Брест».
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский облисполком потребовал от аккумуляторного завода вернуть средства выделенные из инновационного фонда
Брестский областной исполнительный комитет попросил ООО «АйПауэр» в добровольном порядке вернуть средства выделенные на реализацию проекта «Строительство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)