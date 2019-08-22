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Брестский облисполком потребовал от аккумуляторного завода вернуть средства выделенные из инновационного фонда

22.08.2019 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский областной исполнительный комитет попросил ООО «АйПауэр» в добровольном порядке вернуть средства выделенные из областного инновационного фонда на реализацию проекта «Строительство аккумуляторного завода». Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время пресс-конференции, передает газета «Вечерний Брест». TUT.BY обратился в 1АК-Group за комментариями по этой ситуации.


Договор на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома между областными властями и ООО «АйПауэр» был заключен 25 октября 2016 года, пояснили в пресс-службе 1АК-Group. Его предметом является реализация проекта «Строительство аккумуляторного завода». В августе текущего года облисполком попросил ООО «АйПауэр» в добровольном порядке вернуть средства выделенные на реализацию проекта из областного инновационного фонда. О какой сумме идет речь не сообщается.

22 августа губернатор Анатолий Лис провел пресс-конференцию, на которую не были приглашены представители ряда независимых СМИ: TUT.BY, информационного агентства БелаПАН, «Брестской газеты». Во время общения с журналистами глава области рассказал, что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, сообщил «Вечерний Брест».

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Брестский областной исполнительный комитет попросил ООО «АйПауэр» в добровольном порядке вернуть средства выделенные на реализацию проекта «Строительство...
 
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