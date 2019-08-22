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Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде - и тот умер, вынесли приговор

22.08.2019 23:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Щучинского района вынесен приговор по уголовному делу о гибели 16-летнего Андрея Дороховича. Обвиняемому 18-летнему Руслану Сиротину назначили 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу.


Фото: БелаПАН

Максимальное наказание, которое грозило Сиротину, — 15 лет колонии.

Трагедия произошла 1 апреля в Лиде в раздевалке при спортивном зале училища. После тренировки Руслан Сиротин ударил 16-летнего Андрея Дороховича в грудь не менее трех раз. От последнего удара Андрей упал, у него остановилось сердце, скорая помощь не смогла его спасти.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси через две недели после смерти Дороховича.

Позже дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека). Первая статья предусматривала до трех лет колонии, вторая — до 15 лет.

Председатель СК Иван Носкевич в ходе расследования дела отметил, что трагедия с подростком была не частным случаем — проблемы в деятельности училища имели «системный характер».

По его словам, за последние годы воспитанников обвиняли в ряде преступлений, что стало результатом «бесконтрольности за ними со стороны тренеров, преподавателей, воспитателей и должностных лиц областного уровня, которые призваны координировать и контролировать образовательный и воспитательный процесс».

В декабре 2018 года был уволен руководитель Гродненского государственного училища олимпийского резерва Тадеуш Колошич. Согласно выводам Генпрокуратуры, в училище обнаружили нарушения законодательства, ущемляющие права и законные интересы учащихся.

 
 
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Максимальное наказание, которое грозило Сиротину, - 15 лет колонии.
 
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