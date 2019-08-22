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Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде - и тот умер, вынесли приговор
22.08.2019 23:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Щучинского района вынесен приговор по уголовному делу о гибели 16-летнего Андрея Дороховича. Обвиняемому 18-летнему Руслану Сиротину назначили 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Максимальное наказание, которое грозило Сиротину, — 15 лет колонии.
Трагедия
Следственный комитет
Позже дело
Председатель СК Иван Носкевич в ходе расследования дела отметил, что трагедия с подростком была не частным случаем — проблемы в деятельности училища имели «системный характер».
По его словам, за последние годы воспитанников обвиняли в ряде преступлений, что стало результатом «бесконтрольности за ними со стороны тренеров, преподавателей, воспитателей и должностных лиц областного уровня, которые призваны координировать и контролировать образовательный и воспитательный процесс».
В декабре 2018 года был уволен руководитель Гродненского государственного училища олимпийского резерва Тадеуш Колошич. Согласно выводам Генпрокуратуры, в училище обнаружили нарушения законодательства, ущемляющие права и законные интересы учащихся.
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Максимальное наказание, которое грозило Сиротину, - 15 лет колонии.
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