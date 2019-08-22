Кому кресло мэра Могилева? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом

Источник материала: Tut.by

Привет, Могилев! Если вы, как и мы, очень любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий — мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром (и даже получить за это деньги!). Итак, у нас для вас конкурс — мы назвали его «Если б я был мэром». Давайте пофантазируем, подумаем, напишем — и сделаем Могилев еще чуть лучше!



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что с вас?

Вы же явно точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? По крайней мере, на форумах TUT.BY горожане всегда очень активны в критике действий власти и собственных инициативах. Так давайте же! Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Вы хотите новые дороги? Пишите, где и почему они нужны. Не хватает поликлиник? Давайте предлагать строить новые! Город становится «каменными джунглями» — а вам охота парков? Мечтайте — и пишите!

Форма вашей «программы» — любая: пишите планы, рисуйте схемы, снимайте видео, будьте серьезны, как чиновник, или жгите, как стендапер!

Нужны ли фото? Если вы хотите иллюстрировать свой план фото современного или давно не существующего Могилева, картинками крутых решений в пространствах других городов, своими селфи в пыжиковых шапках — это прекрасно! Фотографии приветствуются горизонтальной ориентации, 1200 пикселей по большей стороне. Если вам кажется, что вы могли бы стать «правой рукой» Владимира Цумарева или даже стать крутым руководителем Могилева, потому что лучше всех знаете, что нужно городу и как это сделать, — садитесь писать нам прямо сейчас!

Самые интересные письма мы опубликуем на TUT.BY, потом устроим голосование среди читателей — победитель будет вознагражден (подробности ниже).

Что с нас?

Публикация вашей «программы» на портале, почет, слава, красная ковровая дорожка с духовым оркестром, спасибо от Цумарева … Шутка. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей (и, возможно, его будет ждать еще один сюрприз).

P. S. Редакция оставляет за собой право отбирать для публикации истории, присланные на конкурс, и корректировать их в соответствии с правилами языка написания.

Как принять участие?

Присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: anjelika.vasilevskaya@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Конкурсные истории принимаются до 9 часов утра 1 октября 2019 года.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут опубликованы в течение октября. А открытое голосование продлится с 09.00 1 ноября до 09.00 2 ноября. И автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз в 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победитель будет объявлен 4 ноября 2019 года.

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .

Дерзайте!

Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05 .