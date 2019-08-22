ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кому кресло мэра Витебска? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом

23.08.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Привет, Витебск! Если вы, как и мы, очень любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий — мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром (и даже получить за это деньги). Итак, у нас для вас конкурс — мы назвали его «Если б я был мэром». Давайте пофантазируем, подумаем, напишем — и сделаем Витебск еще чуть лучше!


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Что с вас?

Вы же явно точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? По крайней мере, на форумах TUT.BY горожане всегда очень активны в критике действий власти и собственных инициативах. Так давайте же! Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Вы хотите новые дороги? Пишите, где и почему они нужны. Не хватает поликлиник? Давайте предлагать строить новые! Город становится «каменными джунглями» — а вам охота парков? Предлагайте свое видение вашего города мечты!

Форма вашей «программы» — любая: пишите планы, рисуйте схемы, снимайте видео, будьте серьезны, как чиновник, или жгите, как стендапер!

Нужны ли фото? Если вы хотите иллюстрировать свой план снимками современного или давно не существующего Витебска, картинками крутых решений в пространствах других городов, своими селфи — это прекрасно! Фотографии приветствуются горизонтальной ориентации, 1200 пикселей по большей стороне.

Если вам кажется, что вы могли бы стать «правой рукой» Виктора Николайкина крутым руководителем Витебска и лучше всех знаете, что нужно городу и как это сделать, — садитесь писать нам прямо сейчас!

Самые интересные письма мы опубликуем на TUT.BY, потом устроим голосование среди читателей — победитель будет вознагражден (подробности ниже).

Что с нас?

Публикация вашей «программы» на портале, почет, слава, восхищение, спасибо от Николайкина… Шутим, шутим. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей (и, возможно, его будет ждать еще один сюрприз).

P.S. Редакция оставляет за собой право отбирать для публикации истории, присланные на конкурс.

Как принять участие?

Присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Конкурсные истории принимаются до 9 часов утра 1 октября этого года. Публиковать мы их будем в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших, они будут размещены для открытого голосования с 9.00 1 ноября до 9.00 2 ноября — и автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз в 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победитель будет объявлен 4 ноября 2019 года.

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы, как и мы, очень любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий - мы дадим вам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде - и тот умер, вынесли приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика