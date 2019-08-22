Кому кресло мэра Бреста? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом

Источник материала: Tut.by

Привет, Брест! Если вы, как и мы, очень любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий — мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром (и даже получить за это деньги!). Итак, у нас для вас конкурс — мы назвали его «Если б я был мэром». Давайте пофантазируем, подумаем, напишем — и сделаем Брест еще чуть лучше!



Фото: @servis_brest, instagram.com

Что с вас?

Вы же явно точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? По крайней мере, на форумах TUT.BY горожане всегда очень активны в критике действий власти и собственных инициативах. Так давайте же! Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Вы хотите новые дороги? Пишите, где и почему они нужны. Не хватает поликлиник? Давайте предлагать строить новые! Город становится «каменными джунглями» — а вам охота парков? Мечтайте — и пишите!

Форма вашей «программы» — любая: пишите планы, рисуйте схемы, снимайте видео, будьте серьезны, как чиновник, или жгите, как стендапер!

Нужны ли фото? Если вы хотите иллюстрировать свой план фото современного или давно не существующего Бреста, картинками крутых решений в пространствах других городов, своими селфи в пыжиковых шапках — это прекрасно! Фотографии приветствуются горизонтальной ориентации, 1200 пикселей по большей стороне.

Если вам кажется, что вы могли бы стать «правой рукой» Александра Рогачука крутым руководителем Бреста и лучше всех знаете, что нужно городу и как это сделать, — садитесь писать нам прямо сейчас!

Самые интересные письма мы опубликуем на TUT.BY, потом устроим голосование среди читателей — победитель будет вознагражден (подробности ниже).

Что с нас?

Публикация вашей «программы» на портале, почет, слава, восхищение, спасибо от Рогачука… Шутим, шутим. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей (и, возможно, его будет ждать еще один сюрприз).

P. S. Редакция оставляет за собой право отбирать для публикации истории, присланные на конкурс!

Как принять участие?

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Конкурсные истории принимаются до 9 часов утра 1 октября этого года.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших, они будут размещены для открытого голосования с 09.00 1 ноября до 09.00 2 ноября — и автору текста (или видео), которое понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз в 300 рублей.

Голосовать за одну, наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победитель будет объявлен 4 ноября 2019 года.

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .

Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05 .