Силовики в лицах, фото с президентом, сын Прокопени и его деньги и улица Станюты - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня — пятница, впереди — предпоследние выходные лета. И вот вам новый увлекающий маршрут выходного дня! Вы же помните, что весь август мы рассказываем о небанальных и неизъезженных маршрутах по Беларуси, рассчитанных примерно на два дня? Маршрут по Гродненской области вы найдете здесь , за обаянием восточной Беларуси — сюда , открыть северо-запад страны можно тут , а в этот раз наши главные ориентиры — Барановичи и Новогрудок. Готовы отыскать пристань рыцарей Мальтийского ордена? Увидеть единственную в Беларуси треугольную церковь и храм, который хочет тебя обнять? Взглянуть на дом-«оборотень»? Тогда погнали ! Хотя нет, стоп — давайте-ка быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

На «историческом» совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал милицию за применение чрезмерной силы при задержании, следователей — за затягивание следствия, экспертов — за фальсификацию доказательств, прокуроров — за недостаточный контроль. Мы решили посмотреть, как сегодня выглядит правоохранительная система Беларуси, чем по закону могут заниматься те или иные ведомства и кто кого контролирует. Итак, знакомьтесь — силовики страны в схемах и лицах .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Читали интервью сына самого известного белорусского айтишника Виктора Прокопени — Миши? В его инстаграме написано, что он «самый молодой IT-бизнесмен в мире»: у 10-летнего белоруса уже есть своя игра в App Store, визитки и ежемесячный заработок. Он уже даже увольнял нанятого им человека, а тот подал в суд! Как на это реагируют его лондонские друзья и не зазорно ли быть сыном миллионера, когда в классе есть дети миллиардеров? Давайте Миша сам все расскажет !

Виктора Прокопени — Миши? В его инстаграме написано, что он «самый молодой IT-бизнесмен в мире»: у 10-летнего белоруса уже есть своя игра в App Store, визитки и ежемесячный заработок. Он уже даже увольнял нанятого им человека, а тот подал в суд! Как на это реагируют его лондонские друзья и не зазорно ли быть сыном миллионера, когда в классе есть дети миллиардеров? ! У сестер Василевских из Ивья была мечта — сфотографироваться с президентом. И во время его поездки по региону им таки удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сделать фото. Девочки (кстати — с очень необычными именами!) рассказали нам, как все это было : «Когда он стал уже уходить, я его позвала, президент обернулся — и я подошла к нему и спросила, можно ли его обнять».









О СПОРТЕ





А что в футболе ? Увы. не порадуем: БАТЭ вчера крупно проиграл в гостях «Астане» в первом матче последней стадии квалификации к Лиге Европы. Ответный матч пройдет 29 августа (правда, БАТЭ практически лишился шансов на выход в групповой этап), и если вам нужны билеты, то они здесь .

? Увы. не порадуем: БАТЭ вчера в гостях «Астане» в первом матче последней стадии квалификации к Лиге Европы. Ответный матч пройдет 29 августа (правда, БАТЭ практически лишился шансов на выход в групповой этап), и если вам нужны билеты, то они . Ну и если вы интересуетесь карьерой и судьбой Александра Глеба, прочтите мнение известного пиарщика Ивана Караичева — он считает, что лучший футболист Беларуси сейчас бездарно профукивает свой имидж.

Все новости четверга, 22 августа

Кстати. Посмотрите по сторонам — за вами никто не следит? Если у вас паранойя есть основания беспокоиться, например, о прослушке — то давайте расскажем, как ее распознать и есть ли способ от нее защититься. Ловите лайфхаки, которые серьезно усложнят задачу ваших преследователей .

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