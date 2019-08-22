Силовики в лицах, фото с президентом, сын Прокопени и его деньги и улица Станюты - все за вчера

Сегодня — пятница, впереди — предпоследние выходные лета. И вот вам новый увлекающий маршрут выходного дня! Вы же помните, что весь август мы рассказываем о небанальных и неизъезженных маршрутах по Беларуси, рассчитанных примерно на два дня? Маршрут по Гродненской области вы найдете здесь, за обаянием восточной Беларуси — сюда, открыть северо-запад страны можно тут, а в этот раз наши главные ориентиры — Барановичи и Новогрудок. Готовы отыскать пристань рыцарей Мальтийского ордена? Увидеть единственную в Беларуси треугольную церковь и храм, который хочет тебя обнять? Взглянуть на дом-«оборотень»? Тогда погнали! Хотя нет, стоп — давайте-ка быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
На «историческом» совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал милицию за применение чрезмерной силы при задержании, следователей — за затягивание следствия, экспертов — за фальсификацию доказательств, прокуроров — за недостаточный контроль. Мы решили посмотреть, как сегодня выглядит правоохранительная система Беларуси, чем по закону могут заниматься те или иные ведомства и кто кого контролирует. Итак, знакомьтесь — силовики страны в схемах и лицах.
А помните бывшего мэра Минска Андрея Шорца? Давно его не было видно — и все ждали, где же «всплывет» экс-чиновник такого уровня. И вот наконец он вышел на новую работу.
В понедельник начался суд над подростком, который в столбцовской школе убил учителя и одиннадцатиклассника. Суд закрытый — и это вроде бы обычная практика в Беларуси. Но специалист по семейному неблагополучию Наталья Поспелова уверена, что в этом случае всем родителям страны — а не только суду — важно знать об этом деле и понимать мотивы обвиняемого. И вот почему.
Ну и «дело ГУПРа», конечно, не забываем. Вчера по другому делу вынесли приговор важному свидетелю, рассказавшей, как в деле появился сам Барисевич. «Я пришла к начальнику ОБЭП и все рассказала», — говорит свидетель. Женщина убеждена, что сначала ОБЭП пытался «повесить» все на нее: она рассказывала о Сергее Барисевиче, но в протоколе это не упомянули. И только когда подключился КГБ, личность экс-главы ГУПР стала ключевой.
Читали интервью сына самого известного белорусского айтишника Виктора Прокопени — Миши? В его инстаграме написано, что он «самый молодой IT-бизнесмен в мире»: у 10-летнего белоруса уже есть своя игра в App Store, визитки и ежемесячный заработок. Он уже даже увольнял нанятого им человека, а тот подал в суд! Как на это реагируют его лондонские друзья и не зазорно ли быть сыном миллионера, когда в классе есть дети миллиардеров? Давайте Миша сам все расскажет!
У сестер Василевских из Ивья была мечта — сфотографироваться с президентом. И во время его поездки по региону им таки удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сделать фото. Девочки (кстати — с очень необычными именами!) рассказали нам, как все это было: «Когда он стал уже уходить, я его позвала, президент обернулся — и я подошла к нему и спросила, можно ли его обнять».
Смотрели вчера, кстати, очередную «Экономику на пальцах«? Если нет, не беда — здесь все есть в записи. Обсуждали последние поездки президента в регионы и итоги первого года пребывания на посту правительства Румаса.
А вот у нас очень тяжелые истории тех, кто потерял близких из-за рака. Можно ли это принять и справиться с потерей и что помогло нашим героям пережить горе? Смотрите видео.
Знаете, что в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира вдруг утонул белорусский паралимпиец? Узнали, как произошла трагедия.
Помните, на днях актриса Вера Полякова рассказала, что возмущена организацией отбора на детское «Евровидение»? Так вот вчера БТ ей ответило.
Побывали на суде по первому делу о краже прокатного электросамоката. «Решил, что надо этот самокат забрать. Может, хозяину плохо стало и он его тут оставил или кто забыл. Подумал, отнесу домой — там он в сохранности будет», — рассказывал обвиняемый. Но суд не поверил.
Помните, как белорусскую гимнастку Мелитину Станюту не пустили прогуляться по улице в Минске, названной в честь ее прабабушки Стефании Станюты? Там расположен элитный поселок, построенный Dana Holdings. Застройщик все же пустил потомков знаменитой актрисы пройтись по ее улице, а мы узнали, законно ли закрывать улицы для людей и обносить их забором с охраной.
Помните, что завтра в Минске главный концерт этого лета — стадионный сольник Макса Коржа? Держите памятку, когда на стадион начнут пускать зрителей и что проносить на мероприятие запрещено, ну и вот вам бонусом треки, которые было бы неплохо подучить, чтобы чувствовать себя на концерте совсем своим.
Кстати, вам не надо миллион евро? Можно заработать, рассказываем, как. Если на миллион не претендуете, то вот здесь у нас новый конкурс — тоже с большим денежным призом: жители Бреста, вам за условиями сюда, Витебска — сюда, Гомеля — сюда, Гродно — сюда, Могилева — сюда. Столица, прости, ты не участвуешь.
А что в футболе? Увы. не порадуем: БАТЭ вчера крупно проиграл в гостях «Астане» в первом матче последней стадии квалификации к Лиге Европы. Ответный матч пройдет 29 августа (правда, БАТЭ практически лишился шансов на выход в групповой этап), и если вам нужны билеты, то они здесь.