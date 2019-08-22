ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики в лицах, фото с президентом, сын Прокопени и его деньги и улица Станюты - все за вчера

23.08.2019 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня — пятница, впереди — предпоследние выходные лета. И вот вам новый увлекающий маршрут выходного дня! Вы же помните, что весь август мы рассказываем о небанальных и неизъезженных маршрутах по Беларуси, рассчитанных примерно на два дня? Маршрут по Гродненской области вы найдете здесь, за обаянием восточной Беларуси — сюда, открыть северо-запад страны можно тут, а в этот раз наши главные ориентиры — Барановичи и Новогрудок. Готовы отыскать пристань рыцарей Мальтийского ордена? Увидеть единственную в Беларуси треугольную церковь и храм, который хочет тебя обнять? Взглянуть на дом-«оборотень»? Тогда погнали! Хотя нет, стоп — давайте-ка быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • На «историческом» совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал милицию за применение чрезмерной силы при задержании, следователей — за затягивание следствия, экспертов — за фальсификацию доказательств, прокуроров — за недостаточный контроль. Мы решили посмотреть, как сегодня выглядит правоохранительная система Беларуси, чем по закону могут заниматься те или иные ведомства и кто кого контролирует. Итак, знакомьтесь — силовики страны в схемах и лицах.


  • А помните бывшего мэра Минска Андрея Шорца? Давно его не было видно — и все ждали, где же «всплывет» экс-чиновник такого уровня. И вот наконец он вышел на новую работу.
  • Скандал вокруг строительства аккумуляторного завода в Бресте продолжается: теперь Брестский облисполком потребовал вернуть средства, выделенные на строительство из инновационного фонда. Почему было принято такое решение — читайте здесь.
  • В понедельник начался суд над подростком, который в столбцовской школе убил учителя и одиннадцатиклассника. Суд закрытый — и это вроде бы обычная практика в Беларуси. Но специалист по семейному неблагополучию Наталья Поспелова уверена, что в этом случае всем родителям страны — а не только суду — важно знать об этом деле и понимать мотивы обвиняемого. И вот почему.
  • А еще мы продолжаем следить за процессом в отношении бывшего генерального директора «Тамбаза» Льва Хаютина — это он, напомним, строил многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске. Там в деле более 600 потерпевших — и вот что вчера рассказывал в своих показаниях Хаютин.
  • Ну и «дело ГУПРа», конечно, не забываем. Вчера по другому делу вынесли приговор важному свидетелю, рассказавшей, как в деле появился сам Барисевич. «Я пришла к начальнику ОБЭП и все рассказала», — говорит свидетель. Женщина убеждена, что сначала ОБЭП пытался «повесить» все на нее: она рассказывала о Сергее Барисевиче, но в протоколе это не упомянули. И только когда подключился КГБ, личность экс-главы ГУПР стала ключевой.
  • А помните понедельник — с «минированиями» и эвакуациями в Минске? Все сообщения (знаете, кстати, откуда они приходят?) оказались ложными, но спецслужбам пришлось проверить несколько столичных гостиниц, торговых центров, бизнес-центр, а также аэропорт и железнодорожные вокзалы в Минске и в регионах. Мы попробовали подсчитать, какой ущерб наносят лжеминеры и что с них взыщут, если поймают.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Читали интервью сына самого известного белорусского айтишника Виктора Прокопени — Миши? В его инстаграме написано, что он «самый молодой IT-бизнесмен в мире»: у 10-летнего белоруса уже есть своя игра в App Store, визитки и ежемесячный заработок. Он уже даже увольнял нанятого им человека, а тот подал в суд! Как на это реагируют его лондонские друзья и не зазорно ли быть сыном миллионера, когда в классе есть дети миллиардеров? Давайте Миша сам все расскажет!
  • У сестер Василевских из Ивья была мечта — сфотографироваться с президентом. И во время его поездки по региону им таки удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сделать фото. Девочки (кстати — с очень необычными именами!) рассказали нам, как все это было: «Когда он стал уже уходить, я его позвала, президент обернулся — и я подошла к нему и спросила, можно ли его обнять».


  • Смотрели вчера, кстати, очередную «Экономику на пальцах«? Если нет, не беда — здесь все есть в записи. Обсуждали последние поездки президента в регионы и итоги первого года пребывания на посту правительства Румаса.
  • А вот у нас очень тяжелые истории тех, кто потерял близких из-за рака. Можно ли это принять и справиться с потерей и что помогло нашим героям пережить горе? Смотрите видео.
  • Знаете, что в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира вдруг утонул белорусский паралимпиец? Узнали, как произошла трагедия.
  • Собираемся в школу, друзья! Вот здесь у нас эксперимент по покупке школьной формы: мама и два ее маленьких ученика собирали луки отдельно друг от друга — и посмотрите, что из этого получилось. Профсоюзы, кстати, раскритиковали власти за перекосы в стоимости сборов в школу: оказывается, собрать ребенка в Минске стоит намного дороже, чем в регионах! А ведь еще и на школьные учебники придется потратиться!
  • Помните, на днях актриса Вера Полякова рассказала, что возмущена организацией отбора на детское «Евровидение»? Так вот вчера БТ ей ответило.
  • Побывали на суде по первому делу о краже прокатного электросамоката. «Решил, что надо этот самокат забрать. Может, хозяину плохо стало и он его тут оставил или кто забыл. Подумал, отнесу домой — там он в сохранности будет», — рассказывал обвиняемый. Но суд не поверил.
  • 100-летние лапти из Шклова видели? Там нашли гору старых лаптей — и они идеальны! Это сенсация, говорят ученые.
  • Помните, как белорусскую гимнастку Мелитину Станюту не пустили прогуляться по улице в Минске, названной в честь ее прабабушки Стефании Станюты? Там расположен элитный поселок, построенный Dana Holdings. Застройщик все же пустил потомков знаменитой актрисы пройтись по ее улице, а мы узнали, законно ли закрывать улицы для людей и обносить их забором с охраной.


О СПОРТЕ


  • А что в футболе? Увы. не порадуем: БАТЭ вчера крупно проиграл в гостях «Астане» в первом матче последней стадии квалификации к Лиге Европы. Ответный матч пройдет 29 августа (правда, БАТЭ практически лишился шансов на выход в групповой этап), и если вам нужны билеты, то они здесь.
  • Ну и если вы интересуетесь карьерой и судьбой Александра Глеба, прочтите мнение известного пиарщика Ивана Караичева — он считает, что лучший футболист Беларуси сейчас бездарно профукивает свой имидж.

Все новости четверга, 22 августа

Кстати. Посмотрите по сторонам — за вами никто не следит? Если у вас паранойя есть основания беспокоиться, например, о прослушке — то давайте расскажем, как ее распознать и есть ли способ от нее защититься. Ловите лайфхаки, которые серьезно усложнят задачу ваших преследователей.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Сегодня - пятница, впереди - предпоследние выходные лета.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кому кресло мэра Бреста? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика