А вот и лето! Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Ну наконец-то лето вернулось! Тепло, солнце и никаких дождей — такой будет погода в Могилеве в ближайшие выходные. И вся следующая неделя тоже будет такой (тьфу-тьфу-тьфу): прогнозируют ясную погоду и до +25°С. Ура!



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 23 августа, в Могилеве будет переменная облачность и до +21°С.

В субботу немного потеплеет: +14…+22°С, будет переменная облачность.

Еще жарче станет в воскресенье, 25 августа. Ожидается до +23°С.

А в понедельник по прогнозу — +15…+24°С и переменная облачность.

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