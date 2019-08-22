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Начало светомузыкального представления фонтана на Советской перенесли на полчаса
23.08.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светомузыкальное представление фонтана на улице Советской будет включатся на полчаса раньше, в 21.00,
Изменения в режим работы фонтана внесли из-за сокращения светового дня.
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Изменения в режим работы фонтана внесли из-за сокращения светового дня.
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