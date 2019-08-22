Солнечно и без дождей. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Конец августа порадует: в Витебске установится теплая погода без осадков, сообщает pogoda.by.

В субботу, 24 августа, без осадков, днем до 23 градусов тепла.

В воскресенье, 25 августа, без осадков. Ночью и утром слабый туман. В дневные часы термометр покажет плюс 20−22 градуса.

По предварительному прогнозу, сухо и солнечно будет и в начале новой недели.

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