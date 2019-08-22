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Солнечно и без дождей. Погода в Витебске в выходные
23.08.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конец августа порадует: в Витебске установится теплая погода без осадков,
В субботу, 24 августа, без осадков, днем до 23 градусов тепла.
В воскресенье, 25 августа, без осадков. Ночью и утром слабый туман. В дневные часы термометр покажет плюс 20−22 градуса.
По предварительному прогнозу, сухо и солнечно будет и в начале новой недели.
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Конец августа порадует: в Витебске установится теплая погода без осадков.
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