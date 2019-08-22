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Как вырастить органические продукты из бытового мусора. Рассказываем в картинках
23.08.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Значительная часть нашего бытового мусора — это остатки еды, очистки, испорченные овощи и фрукты. Европейцам не зазорно перерабатывать органические отходы прямо у себя во дворе — компостировать их. То, что у нас ассоциируется с советскими дачниками, у них — модный тренд. Органические продукты, выращенные с помощью компоста без химических удобрений, полезны и набирают все большую популярность. Вместе с
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