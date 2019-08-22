Источник материала: Навiны Палесся



В начале августа по улице Советской в Столине открылся новый магазин под интересным названием «Милита».

Хозяйка магазина Наталья Дульская поделилась историей своего магазина:

– Милита – это вавилонская богиня плодородия, любви в семье. Мне захотелось именно так назвать магазин, потому что для меня важны такие ценности, как семья, любовь, а ещё и потому, чтобы люди больше узнали, кто же такая Милита.

Наталья – предприимчивый человек, который постоянно находится в поиске нового. Она давно мечтала о своём бизнесе, просчитывала варианты и вот решила открыть своё дело. Последним толчком послужил пример пары из Беларуси, которая также жила мечтой о своём магазине, и парень уехал на заработки, чтобы накопить денег на открытие бизнеса.

Наталья также решила начать с б/у-тика. В магазине продаются вещи из Европы известных брендов. Брендовые вещи оценили особенно молодые люди, которые приходят в «Милиту» выбрать что-то модное и интересное.

К обустройству магазина Наталья подошла с душой. Так хотелось создать уютную атмосферу. Магазин обставлен мебелью, которую самостоятельно сделал муж Виталий. И вообще поддержка мужа, детей для новоиспечённой хозяйки очень важна. Ведь это именно муж увидел, как Наталья затухает на работе по найму и предложил начать своё дело.

– Когда выбирала нишу для бизнеса, то оценивала риски, смотрела, что будет выгоднее продавать. В итоге остановилась на том, что есть. Ведь вещи дешевле, а качество выше, – делится Наталья.

Особенность магазина в том, что каждую вещь хозяйка просматривает лично, не вывешиваются вещи с браком. Кроме офлайн продаж магазин активно набирает обороты в онлайне. Ассортимент представлен в социальной сети инстаграм – @_mylitta_, а также создана группа в вайбере.

Хозяйка рассказывает, что многие приходят и ищут уже те товары, которые представлены в интернете.

Ассортимент магазина пополняется по сезону. Сейчас уже меньше пользуются спросом майки, недавно был пик продаж на блузки и рубашки. На них планируется большая распродажа. В ближайших планах завоз баек, жилеток, ветровок.

Заходите в «Милиту», чтобы обновить свой гардероб, а также узнать историю нового бизнеса из уст самой хозяйки.

Татьяна СЕГЕН

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