23 августа – День работников государственной статистики

Источник материала: Навiны Палесся

Статистики знают всё

Такого мнения придерживаются все, кому хоть раз в жизни пришлось столкнуться с деятельностью работников государственной статистики.





В преддверии профессионального праздника корреспондент «НП» поговорил с начальником отдела статистики нашего района Игорем Шинкаревичем, каждый день которого проходит в цифрах.

– Игорь Аркадьевич, расскажите немного об истории образования сферы статистики и деятельности на современном этапе.

– Белорусская статистика имеет интересную историю и богатый опыт. Со дня её образования прошло 99 лет. Главному статистическому управлению Брестской области в этом году исполняется 80 лет. Это значительный рубеж. В Столин статистика пришла в 1944 году, когда была создана районная статистическая инспектура. Позже эта организация объединилась с машиносчётной станцией и просуществовала как районный информационно-вычислительный центр, а с 1987 года функционирует районный отдел статистики, который подчиняется Главному статистическому управлению области Национального статистического комитета Республики Беларусь. За эти годы менялись структура органов государственной статистики, отдельные функции, численность, наименование… Неизменной оставалась суть работы – формирование необходимой информационной базы.

– Каким выглядит наш район с точки зрения статистики?

– По состоянию на 1 июля 2019 года в статистическом регистре в районе учтено более 1000 действующих организаций, которые являются респондентами государственных статистических наблюдений. В 2019 году осуществляется наблюдение по 93 формам централизованной государственной статистической отчётности и по 30 иным формам государственных статистических наблюдений (анкеты, вопросники, переписные листы, дневники). Кроме статистических наблюдений, которыми охвачены субъекты хозяйствования, органами статистики проводятся выборочные обследования в домохозяйствах района. Сегодня на постоянной основе проходят три таких обследования: в 34 домашних хозяйствах по уровню жизни; в 56 личных подсобных хозяйствах граждан, постоянно проживающих в сельской местности; в 70 домашних хозяйствах в целях изучения занятости населения.

– Любая сфера деятельности развивается, идёт в ногу со временем. Уверена, что статистика тому не исключение. Какие современные информационные технологии Вы внедряете в свою работу?

– С 2013 года введена в эксплуатацию Единая информационная система государственной статистики Республики Беларусь (ЕИСГС), которая позволила нам выйти на новый уровень. Данная система значительно облегчила приём и обработку первичных статистических данных как для респондентов, так и для работников статистики. Сейчас более 95 процентов отчётов от респондентов поступает в органы статистики в электронном формате. Благодаря глобальной компьютерной сети Интернет, круг пользователей официальной статистической информации значительно расширился. Информация, характеризующая социально-экономическое положение региона, сейчас доступна на официальном интернет-сайте Главного статистического управления Брестской области www. brest.belstat.gov.by.

– Давайте остановимся на коллективе отдела?

– Сегодня в отделе статистики работают восемь человек. Должность заместителя начальника занимает Ольга Бруцкая. Главным специалистом является Павел Литвинко, ведущий экономист – Светлана Прус, специалисты по проведению обследований цен – Татьяна Тышковская и Елена Шинкаревич, специалисты по проведению обследований домашних хозяйств – Ирина Белоус и Александра Пашкевич.

– Какие функции возложены на отдел статистики?

– В текущем году, как и в предыдущие годы, мы работаем в соответствии с планом статистических работ, координационным планом проверок, графиком проведения семинаров. Работники отдела осуществляют сбор и обработку статистической отчётности, проводят выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни, выборочное обследование по изучению занятости населения, выборочное обследование личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности, регистрируют объёмы продаж на рынках, ведут наблюдение за ценами и тарифами на товары и услуги населению, занимаются анализом экономических показателей развития города и района. Также проводят проверки достоверности данных государственной статистической отчётности, совещания и семинары с респондентами по составлению и представлению форм государственных статистических наблюдений. За каждой из цифр стоит информация, важная и необходимая. Труд работников статистики малозаметен, но его результаты знает и использует практически каждый.

– Ваши пожелания коллегам в преддверии профессионального праздника?

– Поздравляю всех работников, коллег, а также наших ветеранов труда с предстоящим праздником. Выражаю искреннюю благодарность и признательность за повседневный напряженный труд, ответственное исполнение своего служебного и профессионального долга.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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