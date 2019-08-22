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Настоящее лето. Все о погоде в Бресте на эти выходные

23.08.2019 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предстоящих выходных в Бресте установится теплая погода. В городе будет солнечно и без осадков, сообщает pogoda.by.


В субботу будет ясно, в воскресенье днем обещают небольшую облачность. Утром воздух прогреется до +18°С, днем столбик термометра поднимется до +26°С.

Желающим провести теплые выходные на пляже напоминаем, что последнюю информацию о запретах и ограничениях купания можно найти по ссылке.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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