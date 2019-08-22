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Настоящее лето. Все о погоде в Бресте на эти выходные
23.08.2019 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящих выходных в Бресте установится теплая погода. В городе будет солнечно и без осадков,
В субботу будет ясно, в воскресенье днем обещают небольшую облачность. Утром воздух прогреется до +18°С, днем столбик термометра поднимется до +26°С.
Желающим провести теплые выходные на пляже напоминаем, что последнюю информацию о запретах и ограничениях купания можно найти по
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