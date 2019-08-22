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Внимание — дети! С 25 августа по 5 сентября ездим со включенным ближним светом фар

23.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Внимание — дети! С 25 августа по 5 сентября ездим со включенным ближним светом фар

В соответствии с планом работы УГАИ УВД Брестского облисполкома на II полугодие 2019 года, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в период с 25 августа по 5 сентября 2019 года на территории Пинского района будет проводиться специальный комплекс мероприятий «Внимание-дети!».

В период проведения специального комплекса мероприятий «Внимание-дети!» сотрудники милиции выступят в учреждениях образования и транспортных организациях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, привитию навыков соблюдения ПДД.

С начала 2019 года на территории Брестской области зарегистрировано 45 ДТП с участием детей, в результате которых 8 детей погибло. На территории Пинского района в 2019 году дорожно-транспортных происшествий с участием детей не зарегистрировано.

Анализ аварийности с участием детей свидетельствует о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: перевозка детей; неумение детьми правильно оценивать дорожную обстановку; незнание мер обеспечения безопасного движения; нежелание выполнять правила, пренебрежение ими; переход проезжей части в неустановленном месте, подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице; потеря бдительности и недисциплинированность.

Уважаемые взрослые, воспитывая своих детей, проводите с ними разъяснительные беседы по правилам перехода проезжей части и основам безопасного поведения на дорогах. По возможности, постоянно контролируйте местонахождение своих детей и своим личным примером показывайте ребенку правила безопасного поведения на дороге, разбирайте дорожные ситуации, постоянно следите за своими словами и поступками. Будьте всегда предельно внимательны и осторожны на дороге! Маленьких детей крепко держите за руку! Показывайте личный пример неукоснительного соблюдения ПДД. Цените свою жизнь и спокойствие близких вам людей!

Водителям автотранспорта необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, боковых проездов, вблизи парков и скверов, детских площадок и стадионов, а также мест массового скопления детей. Особую внимательность необходимо проявлять при движении в дворовой территории. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре — принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Помните, что ребенок является самым непредсказуемым участником дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех водителей управлять транспортным средством с ВКЛЮЧЕННЫМ БЛИЖНИМ СВЕТОМ ФАР.

(п.166.9 Правил дорожного движения)

Тем самым вы подтверждаете, что не остаетесь в стороне от решения вопросов обеспечения безопасности детей на дороге!

Согласно кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение п.166.9 Правил дорожного движения влечет административную ответственность по ст.18.14 ч. 3 КоАП РБ в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 2-х базовых величин (до 51 рубля).

Вячеслав Голякович,

начальник ОГАИ Пинского РОВД, майор милиции.

 

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