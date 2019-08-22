28 августа 2019 председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в рамках «Дня депутата» с 14.00 до 17.00 в здании Моисеевщинского сельского исполнительного комитета.
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Личный прием граждан
23.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
28 августа 2019 председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в рамках «Дня депутата» с 14.00 до 17.00 в здании Моисеевщинского сельского исполнительного комитета.
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28 августа 2019 председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в рамках «Дня депутата» с 14.00 до 17.00 в здании...
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