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Без статистики нет планирования

23.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Без статистики нет планирования

Их работа — сбор, обработка и анализ первичных статистических данных о социально-экономическом положении района. Проще говоря, именно сюда, в отдел статистики Глусского района Главного статистического управления Могилёвской области, все местные предприятия, учреждения и организации сдают свои отчеты о том, сколько чего произведено, приобретено и потрачено, много ли людей работает и какая у них зарплата, сколько человек приехало-уехало, родилось и умерло. Для чего вся эта цифирь нужна? Для того чтобы в дальнейшем можно было правильно спланировать, если надо — подкорректировать работу как каждого отдельного предприятия, так и района в целом. Грамотное планирование работы без точных статистических данных просто невозможно, уверена начальник отдела статистики Галина Полозняк. Эту мысль дружно подтверждают главный специалист отдела Татьяна Усеня и экономист Татьяна Артёмчик, вместе они и ведут всю эту кропотливую и нужную работу. Есть в отделе статистики еще специалист по проведению обследования личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности, этой работой занимается Наталья Кульба, она постоянно в разъездах, так как работает не только с цифрами, но и непосредственно с людьми — в том или ином выбранном сельсовете. Именно поэтому она и не попала на фото их небольшого коллектива, сделанное по поводу профессионального праздника — Дня работников государственной статистики, который отмечается 23 августа. 

Но праздник этот был только поводом для встречи, разговор же наш касался в первую очередь работы, тех проблем и вопросов, решением которых сейчас и занимается отдел статистики. На данном этапе все они связаны с переписью населения, которая пройдет в этом году с 4 по 30 октября. Для ее подготовки уже обследовано всё адресное хозяйство района, регистраторы осмотрели дома — внесли на планы новые, отметили те, что уже стали нежилыми. Сейчас ведется работа по подбору переписчиков, можно сказать, главного персонала переписи, их в нашем районе будет работать 23 человека. Галина Полозняк напомнила, что с 4 по 18 октября перепись можно пройти по интернету, в это же время будут действовать стационарные переписные участки, мобильные группы переписчиков будут работать в наиболее многочисленных трудовых коллективах. Затем 19 и 20 октября Белстат актуализирует списки, исключит из них тех граждан, кто уже прошел перепись, и переписчики пойдут по оставшимся домам проводить устный опрос граждан. Кстати, на этот раз в переписных листах будет 45 вопросов, в том числе о планах на рождение детей, на поиск работы, на выезд за пределы страны, какую продукцию выращиваете самостоятельно и так далее. Всё это записывается со слов человека, данные сразу же, по защищенным каналам, направляются на сервер Белстата, где будут зашифрованы. Так что опасаться, что информация о вас станет достоянием гласности, не надо, конфиденциальность гарантирована, уверяют в отделе статистики.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Ирины ГРОМЫКО

 
 
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