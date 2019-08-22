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Когда будут закончены работы в СШ № 4 и на путепроводе?

23.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Ремонтное лето

Строительство и ремонт — процессы, всегда вызывающие массу эмоций и вопросов. Особенно когда эти действа происходят в масштабах города и так или иначе касаются значительного количества земляков.

Успеют

В середине июня, когда завершились все подготовительные работы и была оформлена необходимая проектно-сметная документация, началась активная стадия ремонта здания СШ № 4. На объекте установили башенный кран, доставили все необходимые материалы, и строители активно взялись за дело: успеть привести в порядок учебное заведение к 1 сентября — дело чести. Но ученики и родители все равно волнуются: откроется ли родная школа в срок?

Когда будут закончены работы в СШ № 4 и на путепроводе?

— Основная задача, которая стояла перед нами, — демонтаж аварийных и установка новых плит покрытия крыши, — отмечает директор ООО «Промспецстрой» Александр Кавко. — Сегодня все 82 плиты уже заменены, выполнены утепление и гидроизоляционный слой покрытия, а также проведен ряд отделочных работ на 3 этаже. Сейчас занимаемся устройством водосточной системы по основному зданию школы и параллельно ведем строительно-монтажные работы по замене утепления кровли над актовым и спортивным залами.

Ежедневно на объекте трудится 25 человек. И строители заверяют: 2 сентября мальчишки и девчонки сядут за парты снова в своей школе.

Очередь на проезд

С повышенным вниманием наблюдают за ремонтом путепровода местные автолюбители: несмотря на просьбу максимально пользоваться объездными путями, чтобы не создавать себе же препятствий, многие все равно предпочитают стоять в утренне-вечерних «пробках», заодно оценивая скорость и качество работ.


Когда будут закончены работы в СШ № 4 и на путепроводе?

Пока в ремонте дороги здесь задействованы 6 специалистов и техника могилевского ДРСУ-59 — единственной в области организации, занимающейся подобными объектами. Для механических работ по демонтажу старого дорожного покрытия и расчистки швов сил пока достаточно — собирать больше работников нет необходимости. А приблизительно через неделю, когда организация закончит объект в Круглом, к нам прибудет усиление.

— В запланированные сроки укладываемся, все необходимое закуплено и ждет своего часа, дорога расчищена до основания, осталось демонтировать буквально пару швов, — комментирует начальник местного ДРСУ-199 Олег Лукьяненко. — Небольшие коррективы в работу дорожников вносит регулярно дождливая погода: клеить новый гидроизолирующий слой на мокрое основание нельзя, необходимо полностью его просушить. Как только гидроизоляция будет готова, коллеги приступят к монтажу новых швов и укладке асфальтобетонного покрытия. А потом — все сначала, только уже на соседней полосе.

К слову, не выдержали дождливой погоды и первоначально установленные светофоры — вышли недавно из строя. Сейчас подключены обычные световые регулировщики движения, однако на случай форс-мажора уже закуплены и лежат на складе новые двухсекционные реверсивные.

С новым полем!

На прошлой неделе на «строительной карте» Осиповичей появилась еще одна отметка: работы начались на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». Там в скором времени рядом с основным футбольным полем с натуральным покрытием появится еще одно — с искусственным «ковром».

— По инициативе депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александра Богдановича была достигнута договоренность с Белорусской федерацией футбола об обустройстве в Осиповичах нового игрового поля, — рассказал заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Шилец. — Площадка будет подобной той, что на стадионе «Олимпиец». Покрытие прибыло к нам из Голландии и стоит, к слову, 25 тысяч евро. Однако район получает его на безвозмездной основе.

Сейчас на «Юности» уже разметили площадку и установили ограждение и бордюры, на очереди — подготовка котлована глубиной около 70 сантиметров, в который засыпается щебень различных фракций. К слову, все работы проводят местные ремонтно-строительные организации. А после того как основание для поля будет полностью готово, специалисты федерации самостоятельно уложат на него искусственное покрытие.

Однако и на этом обновления здесь не закончатся: к сентябрю планируется открыть новую площадку для воркаута, так что спортсменам будет где разгуляться.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

 
 
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Ремонтное лето Строительство и ремонт — процессы, всегда вызывающие массу эмоций и вопросов. Особенно когда эти действа происходят в масштабах города и так или...
 
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