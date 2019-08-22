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В минском магазине появилась полка, где можно оставить старую одежду после покупки новой

23.08.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В только что открывшемся магазине Mark Formelle в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk появилась полка ненужных вещей. На ней сразу же после покупки новой одежды можно будет оставить свою поношенную.


Кроме того, каждый месяц магазин будет заполнять полку самостоятельно. Социальный сервис по сбору одежды для нуждающихся запущен совместно с благотворительным проектом KaliLaska. Каждый месяц его сотрудники будут забирать всю собранную одежду и отправлять нуждающимся по всей стране.

Возле кассовой зоны нового флагманского магазина Mark Formelle в Galleria Minsk установлен специальный стеллаж. Там можно оставить любую одежду за исключением обуви, нижнего белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров. В качестве приятного бонуса — купон на покупки в интернет-магазине со скидкой.

Пополнить полку ненужных вещей можно даже если вы не купили в этом магазине новую.

— По сравнению с 2013 годом, когда наш проект только запускался, мы сильно выросли. Сейчас нам удается собирать 17 тонн одежды ежемесячно, но даже такого количества вещей недостаточно, чтобы одеть всех белорусов, которые в этом нуждаются, — рассказывает руководитель благотворительного проекта KaliLaska Наталья Горячая. -
Собранные вещи будут передавать многодетным семьям, опекунам, людям в сложной жизненной ситуации и социальным организациям разных направлений. В случае, если одной Полки ненужных вещей окажется недостаточно, сотрудники Mark Formelle установят их в других магазинах столицы и регионов.

 
 
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В только что открывшемся магазине Mark Formelle в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk появилась полка ненужных вещей.
 
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