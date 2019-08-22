Ехали избавляться от тела - и попались милиции. Что известно о трупе в багажнике в Глусском районе

Источник материала: Tut.by

20 августа в Глусском районе нашли автомобиль, в багажнике которого в мешке было тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. После этого были задержаны двое мужчин и женщина. Что произошло, рассказали в СК.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. 15.ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Выяснилось, что 19 августа подозреваемые совместно с потерпевшим распивали спиртные напитки в доме в агрогородке Заволочицы Глусского района. Во время застолья между ними возникла ссора, переросшая в драку, мужчине нанесли травмы, от которых он скончался на месте происшествия.





Чтобы скрыть преступление, мужчины положили тело погибшего в багажник его же автомобиля, намереваясь от него избавиться. Однако по пути были задержаны сотрудниками милиции. При задержании в крови подозреваемых было более 3 промилле алкоголя.

Идет расследование.