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Температурный рекорд дня побит в Пинске
23.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Воздух в Пинске прогрелся до 32,3 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2000 году, когда столбик термометра достиг отметки плюс 31,5.
В Ганцевичах повторен температурный рекорд 2007 года — 31,5 градуса выше нуля.
Среднесуточная температура в прошедшие сутки находилась в пределах 16-25 градусов выше нуля, что на 1-8 градусов выше климатической нормы.
Максимальная температура воздуха днем 21 августа составила по юго-восточной части республики 29-33 градуса тепла, по северо-западной — 22-28 градусов (метеостанция Гродно — плюс 17). Минимальная температура истекшей ночью колебалась от плюс 9 по северо-западу до плюс 16 по юго-востоку Беларуси.
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