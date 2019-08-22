Источник материала: Полесская правда



Температурный рекорд дня побит в Пинске 21 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Воздух в Пинске прогрелся до 32,3 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2000 году, когда столбик термометра достиг отметки плюс 31,5.

В Ганцевичах повторен температурный рекорд 2007 года — 31,5 градуса выше нуля.

Среднесуточная температура в прошедшие сутки находилась в пределах 16-25 градусов выше нуля, что на 1-8 градусов выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха днем 21 августа составила по юго-восточной части республики 29-33 градуса тепла, по северо-западной — 22-28 градусов (метеостанция Гродно — плюс 17). Минимальная температура истекшей ночью колебалась от плюс 9 по северо-западу до плюс 16 по юго-востоку Беларуси.